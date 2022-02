Divulgação Caciques fluminenses rejeitam ideia de federação com PSDB

Se depender dos caciques fluminenses, o PSDB vai continuar solteiro na busca por um parceiro de federação. Os diretórios regionais do MDB e do Cidadania não querem nem ouvir falar em um compromisso mais longevo com a casa do governador paulista e presidenciável João Doria.

Na avaliação do deputado Leonardo Picciani, o ninho tucano é frágil no estado, e uma junção de forças não vai agregar nada à nominata em andamento. Ele não se mostra refratário, no entanto, a conversas com outras legendas.

Já o ex-secretário de Educação Comte Bittencourt bota mais fé na candidatura do senador por Sergipe Alessandro Vieira: "O que justifica um partido que tem um pré-candidato à presidência com 1% de intenção de voto se federar com outro cujo candidato tem 2% para construir a terceira via?", questiona. O psdebista Otávio Leite, por outro lado, admite que não está fácil montar a chapa — mas diz que, nesta hora, "vale o interesse nacional do partido".

Tramitação emperrada

Na sessão de ontem da Alerj, a deputada Lucinha pegou a palavra para pedir que Ceciliano autorize, o quanto antes, a instalação da CPI sobre problemas frequentes que os usuários da Supervia enfrentam. O pedido é de 2021.





Picadinho

Hoje, às 18h, a Galeria Provisória faz o lançamento da revista digital Beauté, que convidou Thives para a matéria de capa da edição do mês.

A concessionária São Salvador vai aderir à iluminação roxa, pela conscientização do Lúpus, no Cemitério de Nova Iguaçu.

O Américas Shopping promove, hoje, às 19h, o show do grupo Samba em 5. A entrada é gratuita.

O Sesc RJ abriu processo seletivo para preencher 429 vagas gratuitas no curso de Imersão em Língua Estrangeira. As inscrições vão até dia 13.