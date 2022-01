Reprodução Lei do mandato anterior de Paes permite incorporação de gratificação

A Secretaria municipal de Fazenda está sob o risco de ver uma debandada de servidores, que estavam apenas esperando 2022 chegar para pendurar as chuteiras. É que, em 2016, foi sancionada a Lei 6.064, concedendo uma gratificação a analistas e técnicos, além de fiscais de rendas e de atividades econômicas — com o plus de ser incorporada à aposentadoria ao fim de cinco anos.

E, assim, a turma continuou trabalhando, na expectativa de ter até R$ 3,7 mil a mais nos proventos. A bomba relógio já era conhecida pela atual administração — afinal, o benefício foi concedido pelo próprio Eduardo Paes (PSD), em seu mandato anterior —, mas a turma, aparentemente, não se preparou.

Um informe interno avisa que, "em razão da falta de segurança jurídica", quem pedir as contas agora não vai poder contar com o bônus "enquanto não houver uma manifestação que respalde juridicamente essa incorporação". Tem gente com medo de isso se transformar num "embargo de gaveta"

Com a cabeça ainda em... 2020!

Tia Ju, atualizadíssima, publicou indicações endereçadas... ao ex-governador Wilson Witzel. Nas três solicitações feitas no DO, a deputada pedia a implantação do Programa Bairro Seguro em regiões da Ilha, Zona Norte e Oeste.

Detector de metais no MP

Depois que um estagiário furtou materiais de busca e apreensão ligados à Operação Favorito, no fim do ano passado, o MPRJ começou 2022 com detector de metais. Agora, todas as bolsas são revistadas na entrada e na saída.

Picadinho

Estão abertas até o dia 4 as inscrições para o edital de Residências Artísticas da Funarte e Aliança Francesa. São quatro bolsas para projetos de aperfeiçoamento artístico.

Na quarta-feira, tem Pagode do Arlindinho no Bar do Zeca Pagodinho, no shopping Vogue Square.

O engenheiro Paulo Ferreira é o novo presidente do VLT Carioca, substituindo Marcio Hannas, que agora lidera a Divisão de Mobilidade do Grupo CCR.

O Museu do Pontal, na Barra, vai celebrar o Dia de São Sebastião com a Cantoria de Reis do Céu na Terra, às 16h. Apesar de gratuito, é preciso ter ingresso.