A região do Médio Paraíba pode receber um núcleo de medicina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Nos planos dos principais entusiastas, o reitor Ricardo Lodi e o prefeito de Volta Redonda, Antonio Neto (DEM), estão a criação de cursos de extensão, pós ou até mesmo de graduação na cidade.

O objetivo mais ambicioso, no entanto, é implantar no Hospital Regional Zilda Arns uma área dedicada à formação de profissionais. A ideia é fazer com que a unidade, uma das referências do tratamento de covid-19 no estado, passe a oferecer um programa de residência aos estudantes.

"Mas não queremos ficar apenas na área médica. Queremos e podemos junto com a prefeitura local, promover ações de pesquisas, ensino e extensão voltadas para a área acadêmica, como cursos pré-vestibular gratuito para os que se encontram socialmente vulneráveis", diz Lodi. As equipes já se reuniram em pelo menos seis ocasiões.

Eduardo Paes investe na agenda eleitoral

Eduardo Paes vai dar mais atenção ao lado cacique em 2022. O presidente estadual do PSD já se prepara para começar a receber os pré-candidatos a deputado federal — lembrando que a fatia do fundo partidário vai depender da bancada eleita este ano.

E, enquanto os paulistas torcem por uma campanha de Geraldo Alckmin ao governo de SP, por aqui, as velas são para outro santo: os cariocas querem mais é que o médico se una a Lula. Sem campanha majoritária, sobram mais recursos para os aspiras ao parlamento.

Saracuruna sob nova direção

A Prefeitura de Duque de Caxias já tem data agendada para assumir o Hospital Adão Pereira Nunes: dia 23 de janeiro. Quando a atual administração, da OS Ideas, assumiu, a unidade não contava nem com câmara mortuária.

Leia Também

Lei Seca no Réveillon

Em três dias no Ano Novo, a Operação Lei Seca abordou 1.774 motoristas em 26 blitzes pelo estado. Do total, 241 motoristas foram autuados por dirigirem embriagados — ou seja, o percentual de casos de alcoolemia é de 13,58%.





Picadinho

O estado sancionou, ontem, a lei que prevê a Campanha Bengala Longa, para promover o conhecimento sobre as cores que diferenciam o grau de deficiência visual.

A escola de tecnologia codeBuddy oferece colônia de férias para crianças de 9 anos aprenderem robótica e programação.

"Os doze macacos" e "O pescador de ilusões" estão em "Terry Gilliam — o onírico anarquista", no CCBB, a partir de amanhã.

Criada, em 2015, por Carlos Alberto Serpa, a Orquestra Sinfônica Cesgranrio abriu edital para estudantes de música pelo e-mail [email protected]