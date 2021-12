Reprodução O retrofit da Câmara vem aí

Ao final de hoje, os vereadores vão poder trocar os sapatos sociais pelo chinelinho, e embarcar no recesso, que vai até meados de fevereiro. E é bom o pessoal aproveitar para descansar, pois, no ano que vem, a turma vai conviver com a reforma do Palácio Pedro Ernesto.

O retrofit do prédio histórico foi estudado ao longo de 2021, e a decisão foi optar pelo projeto mais barato — com foco na fiação e parte hidráulica. A legislatura que tomou posse em janeiro encerra seu primeiro ano com quase mil projetos apresentados — mais de 350 deles aprovados.

A Casa enfrentou polêmicas como a Reforma da Previdência e o Reviver Centro, além de aprovar a nova Bilhetagem Eletrônica — cuja primeira licitação acabou encalhando —, e, recentemente, o novo Regime Fiscal e a Lei da Liberdade Econômica. Mas, claro, também teve espaço para as tão amadas medalhas, que ficaram no patamar das 200 propostas.

Ao todo, o Legislativo municipal doou R$ 120 milhões em recursos economizados à prefeitura: metade no começo do ano para os programas Auxílio Carioca e Auxílio Empresa Carioca, e a outra metade agora, para a Saúde.

São Gonçalo altera carreira da Educação

Os vereadores de São Gonçalo fizeram como as lições do clássico "O príncipe", de Maquiavel, e trataram de votar rapidinho o projeto para mudar o plano de cargos e salários dos profissionais da Educação — que não gostaram nem um pouco. A proposta do prefeito Nelson Ruas (PL) chegou à Casa na segunda-feira e já foia provada ontem. Quem se uniu à oposição, quase toda de esquerda, foi Glauber Poubel (PSD), que já vinha tretando publicamente com o alcaide. Pablo da Água (PT), por outro lado, votou... com o governo.

À espera de peritos

Lembram-se da vítima de estupro que não conseguiu fazer exame de corpo de delito no IML de Campo Grande por não ter peritos no fim de semana? Os quadros devem ser repostos com o concurso em andamento.

Picadinho

Hoje, às 10h, a Defensoria Pública do RJ faz encontro sobre “Infância e Juventude”, com Rodrigo Azambuja, Coordenador da Infância e Juventude e Luis Henrique, Gerente do Programa SOS Crianças Desaparecidas, da FIA/RJ. Transmissão no canal da DPRJ, no Youtube.

A advogada trabalhista Rita Cortez, presidente do IAB, recebe a Medalha do Mérito da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, amanhã, às 18h.

O presidente da Caarj, Ricardo Menezes, é o mais novo integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). A posse será hoje, às 17h, na sede da entidade.

Patrimônio cultural do Rio de Janeiro, a roda de Samba do Trabalhador, liderada por Moacyr Luz, que nasceu no Andaraí, apresenta, amanhã, edição especial no Bar do Zeca Pagodinho, no Shopping Vogue Square, a partir das 21h30.