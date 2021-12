Reprodução Prefeitura do Rio supera previsão de arrecadação de 2021 em R$ 2 bilhões

Depois de anos em que os cofres municipais faziam eco de tão vazios, a Prefeitura do Rio comemora ter superado a expectativa da Lei Orçamentária Anual de 2021. Pelas contas do secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, entraram R$ 2 bilhões a mais do que o previso — no ano em que o mundo enfrentou a terrível segunda onda da Covid-19.

Esse valor abarca somente as receitas próprias e transferências, portanto, não inclui os inesperados cheques da Cedae. Entre os aumentos identificados estão R$ 390 milhões com o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e R$ 315 milhões com Imposto Sobre Serviço (ISS).

"Os números mostram claramente que há uma retomada na economia, especialmente quando olhamos o crescimento, de 5,7%, na arrecadação com ISS. É sinal de que, com o avanço da vacinação, a cidade volta à vida”, diz ele. O deputado licenciado também credita a melhora à retomada do Programa Acordo de Resultados, que pode pagar 14º e 15º salários para servidores que baterem metas.

R$ 800 mil para reabilitação

Ao apresentar suas emendas parlamentares, o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) privilegiou ações de reabilitação. Serão R$ 500 mil para a ABBR, priorizando o atendimento aos municípios fluminenses, e R$ 300 mil para a rede Sarah Kubistchek.

À disposição para ouvir as demandas

A secretária de Transportes, Maína Celidonio, diz que os representantes dos cabritinhos foram recebidos várias vezes na SMTR e que está aberta a ouvir as demandas. Ela nega ter delegado a membros do Poder Legislativo suas competências.

Picadinho

Amanhã, a escritora Gisela de Castro vai ensinar "O caminho das pedras para autopublicação e muito mais", na Bienal do Livro, às 19h. A palestra é na Casa da Leitura e do Conhecimento.

Hoje, 10h, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência inaugura a Casa Empreendedora Pereirinha, em Campo Grande.

Vão até o dia 18 as inscrições para o processo seletivo da renomada escola de gastronomia Le Cordon Bleu. Há 40 bolsas de estudo integrais.

Para estimular e fortalecer organizações e coletivos de combate ao racismo e o fomento do empreendedorismo negro, o BVA Advogados lança o edital Pro Bono.