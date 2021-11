Reprodução/Prefeitura do Rio de Janeiro Painel interativo mostra os maiores devedores da Prefeitura do Rio

O vereador Pedro Duarte (Novo) resolveu passar a lupa na Dívida Ativa do Rio de Janeiro — e disponibilizou em seu site um painel interativo (clique aqui) para cariocas interessados em saber quem são os maiores devedores dos cofres municipais. Ao todo, são R$ 57,29 bilhões que a Prefeitura do Rio tenta receber. O campeão de débitos de ISS é o Jockey Club — no vermelho com R$1,3 bilhão.

Mas as operadoras de celular também deixam um estrago: estão inscritos R$344 milhões em nome da Oi Móvel S/A e R$336 milhões da Tim Celular S/A. O maior rombo individual, no entanto, é de IPTU. Há uma dívida de R$6 bilhões do espólio de Abílio Soares de Souza, famoso pelos terrenos na Barra da Tijuca e citado na CPI da Alerj que investigou denúncias contra o 9º RGI.

Através do painel interativo, é possível constatar que a administração municipal só conseguiu recuperar 1,12% em média desse saldo da dívida entre 2018 e 2021 — ou 2,42% considerando os ajustes de perdas na recuperação.

Censo da população de rua sem senso

Na última audiência da Comissão de Direitos Humanos, a presidente, a vereadora Teresa Bergher, questionou o censo da população de rua de 2020. Pelo levantamento, havia 5.469 pessoas ao relento. "Basta dar uma volta para ver que o número está fora da realidade", afirmou Teresa, secretária de Assistência Social em 2017. Na época, já eram quase 15 mil pessoas nessa triste situação.

Presente rubro-negro

Em dezembro, será lançada uma coletânea de crônicas sobre a paixão de ser Flamengo. O ex-presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, assina um dos textos. As ilustrações ficaram a cargo do cartunista Amorim.

Área de proteção sem construções

O MPRJ quer manter as retroescavadeiras fora da Área de Proteção Ambiental de Maricá. O órgão ingressou com recurso para manter a decisão de primeira instância que proibiu licenciamentos e intervenções no local.

Picadinho

De 3 a 19 de dezembro, o Petrópolis Gourmet tem a expectativa de receber 25 mil pessoas para aproveitar 25 restaurantes e bares no Parque de Exposições, em Itaipava.

A primeira escritora indígena do Brasil, Eliane Potiguara, recebeu o título de doutora honoris causa da UFRJ.

Amanhã, às 19h, o Consulado da Bélgica e o IBME fazem concerto com a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga.

O diretor Rodrigo Portella mergulhou no audiovisual, com a versão cinematográfica experimental da peça "Alice mandou um beijo". No YouTube da Cia O Cortejo.