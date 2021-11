Gilvan de Souza/Flamengo Flamengo disputará a final da Libertadores contra o Palmeiras, neste sábado (27)

Com a proximidade do jogo do Flamengo contra o Palmeiras na final da Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai na tarde deste sábado, 27, a prefeitura do Rio se prepara para uma possível vitória do time carioca e um grande número de torcedores para comemorar o título junto aos jogadores. Dessa forma, poderá ter um esquema especial de trânsito nas ruas do Centro do Rio neste domingo.

A Prefeitura do Rio, por meio da CET-Rio, Guarda Municipal, as secretarias de Transporte e Ordem Pública, a Polícia Militar e o Clube de Regatas do Flamengo, desenvolveram um planejamento.

A ideia é fechar algumas vias para os torcedores receberem e festejarem com o time do Flamengo, como ocorrido em 2019. Assim, ao chegar ao Rio, a delegação do Flamengo seguirá para a Avenida Presidente Vargas, no Centro, onde poderá desfilar para seus torcedores, com previsão de início às 8h. Em caso de vitória, o desfile está programado para ocorrer entre a Igreja da Candelária e a Praça da República.

Interdições

Para permitir que o público participe do desfile, a Presidente Vargas será bloqueada ao trânsito em ambos os sentidos, entre a Rua Primeiro de Março e a Rua Carmo Neto. As vias que servem de acesso também serão interditadas.

Os bloqueios serão iniciados às 5h da manhã, com o fechamento da Rua Primeiro de Março e do entorno da Candelária. A partir da comemoração, novos bloqueios serão executados de acordo com a ocupação de público nas vias. A previsão é que às 12h o evento já tenha terminado.

Como a área bloqueada é de grande extensão, é recomendado aos motoristas que, sendo possível, busquem rotas alternativas para seus deslocamentos que não passem pelo Centro da cidade, pois o trânsito na região deverá estar impactado.

Alerta para quem fará Enem

Para aqueles que têm como destino o Centro, a recomendação é que priorizem a utilização dos trens da Supervia e do Metrô, já que esses modais não são diretamente impactados por fechamentos viários. Também é recomendada a antecipação dos horários de deslocamentos, especialmente para aqueles que têm compromissos com horários marcados, como voos no aeroporto Santos Dumont ou prova do Enem.

Para permitir que mais uma rota fique disponível para a população, reduzindo os impactos das interdições no Centro, o fechamento do Túnel Marcelo Allencar que ocorre todos os domingos das 5h30 às 8h30 para APCC - Área de Proteção ao Ciclismo de Competição - será suspenso, possibilitando que a ligação entre a Av. Brasil, Linha Vermelha e Ponte com a Zona Sul seja feita pelo túnel de forma ininterrupta.

Na Ilha do Governador, por solicitação dos órgãos de segurança, ocorrerá o bloqueio da Ponte Velha do Galeão, em ambos os sentidos, às 5h, permanecendo assim até que a delegação já tenha seguido para a Av. Presidente Vargas, o que está previsto para ocorrer antes das 8h. Durante o período de interdição, o acesso e saída da Ilha do Governador deverá ser feito pela Ponte Nova.





Monitoramento da equipe do Flamengo

A operação de trânsito contará com agentes da Guarda Municipal, da CET-Rio e apoiadores de tráfego, que trabalharão para manter a fluidez, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de efetuar os bloqueios de acordo com a necessidade.

Os técnicos da CET-Rio no Centro de Operações Rio (COR) irão monitorar a região do evento através de câmeras e, caso seja necessário, ajustes semafóricos serão implantados. Serão utilizados quatro painéis de mensagens variáveis que informarão sobre as condições de trânsito, os bloqueios viários e as rotas de desvio.

Além da Rua Primeiro de Março, também serão interditadas, de acordo com a ocupação da Avenida Presidente Vargas, as seguintes vias: Avenida Rio Branco, Avenida Venezuela, Rua Camerino, Avenida Binário do Porto (a partir da Rua Professor Pereira Reis), Túnel Rio 450, Praça da República, Rua de Santana e Rua Benedito Hipólito.

A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) também montou planejamento especial para acompanhar a comitiva do time do Flamengo, envolvendo equipes dos Grupamentos Especiais de Trânsito das Zonas Norte e do Centro, além de demais equipes operacionais, dando suporte na recepção dos jogadores durante o desembarque no aeroporto e também acompanhando o cortejo no Centro. Os agentes atuarão nas interdições e bloqueios viários com foco na fluidez e ordenamento do trânsito para mitigar os possíveis impactos, além de coibir outros tipos de desordens.

A Secretaria de Ordem Pública vai atuar com um comboio de fiscalização na região da Avenida Presidente Vargas e contará com agentes da Subsecretária de Operações, da Coordenadoria de Controle Urbano e da Guarda Municipal.