Rio tem 66 mil famílias sem saber se terão acesso ao Auxílio Brasil

Só na capital do estado, 66 mil famílias (ou cerca de 198 mil pessoas, considerando três por família) estão na fila de espera para saber se serão contempladas pelo novo programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil. Esses registros todos foram inseridos no Cadastro Único pela secretaria municipal de Assistência Social de maio até o último dia 22 — mas ainda não foram analisados pelo governo federal.

Aliás, a procura por ajuda foi tanta que, na semana passada, o sistema chegou a ficar fora do ar. Por causa disso, de 12 mil novos perfis socioeconômicos, 2,4 mil tiveram que ser preenchidos a mão. E como vai ser preciso digitalizar todos esses dados, a secretária Laura Carneiro negociou uma ajuda com Daniel Soranz, da Saúde: ele emprestou o laboratório de informática da pasta para agilizar o processo, já que cada cadastro leva entre 15 e 30 minutos para ser finalizado. Em um dia inteiro de trabalho, oito digitadores puseram no sistema do governo federal 195 formulários.

Obras do estado em ritmo acelerado

Em cinco meses, a gestão de Max Lemos na Secretaria estadual de Infraestrutura e Obras publicou 220% mais licitações do que as anteriores. De janeiro de 2019 a junho de 2021, foram lançados dez certames, que somaram cerca de R$ 98 milhões. Desde então, outros 22 editais já foram para a praça — dos quais 14 já foram homologados e oito estão em andamento, em um total de quase R$ 192 milhões. E a previsão é fechar 2021 com 38 licitações publicadas.

Disparo de alerta com data

O Alerta Pri — SMS com informações sobre crianças desaparecidas — começa a fase de testes na semana que vem. Segundo Alexandre Knoploch (PSL), a expectativa é que os celulares comecem a apitar no próximo dia 4.





Picadinho

Em sua 5ª edição, o Congresso Nacional do Samba reúne pesquisadores, estudiosos e praticantes em evento on-line gratuito, do dia 2 de dezembro.

Amanhã, de 9h às 15h, o Favela com Dignidade leva serviços a Asa Branca e Virgolândia, em Curicica, na Zona Oeste do Rio.

A Câmara do Rio promove hoje, às 11h, atividade sobre prevenção ao câncer de próstata com o urologista Moisés Teixeira.

Até janeiro de 2022, a ONG Pró-Vita, pelo seu centro médico, oferece até 300 exames de raio-X e 100 eletrocardiogramas gratuitos. O agendamento será por ordem de inscrição no site.