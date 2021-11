Reprodução/redes sociais Otoni de Paula (PSC-RJ)

O presidente Jair Bolsonaro já se comprometeu a apoiar candidatura à reeleição de Romário, mas o federal Otoni de Paula segue animadíssimo em concorrer contra o Baixinho à única vaga no Senado em disputa em 2022. O deputado inclusive já conversou com a Executiva Nacional do PSC, e vai assumir o diretório estadual, garantindo seu espaço.

Mas a estratégia vitoriosa de 2018, quando foi o sétimo mais votado do Rio, está manca. Na ocasião, ele conquistou o aval de 120 mil fluminenses, unindo bolsonarismo ao apoio evangélico — e com a sorte de ser ungido pela Assembleia de Deus em Madureira, do bispo Abner Ferreira, que não seguiu com a herdeira de Eduardo Cunha, Danielle. Em seu novo perfil nas redes sociais, Otoni investe no lado pastor.

Mas a maré de Romário não é mansa. Embora tenha recebido a promessa de que será o nome do PL, muita gente graúda aposta que a vaga acabará sendo oferecida a outro partido, para fortalecer a chapa de Cláudio Castro.

Para a conversa de zap virar prova

As atas notariais — ferramenta que permite, por exemplo, transformar mensagens trocadas pelo celular em provas judiciais — estão se popularizando. No 15º Ofício de Notas, maior cartório de notas do estado do Rio, a procura subiu 67,6% em 2021 em relação a 2019. Entre janeiro e setembro daquele ano, foram 395 pedidos. No mesmo período deste ano, o número subiu para 662. Os casos que usam o instrumento vão de assédio sexual à entrega de imóveis.

Respeito aos cadeirantes

A Viação Nossa Senhora de Lourdes vai indenizar em R$ 5 mil um cadeirante, que foi impedido de embarcar em um ônibus da linha 621 por causa de um defeito no elevador. A 26ª Câmara Cível negou o recurso da empresa.

Modernidade na Rio TV Câmara

A partir de terça-feira, a Rio TV Câmara vai exibir um QR Code ao lado do nome do vereador que estiver em cena. O link levará ao perfil do parlamentar no site da Casa, mostrando seus seus projetos, leis e discursos.

Picadinho

Na terça-feira, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro participa do Fórum das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, Democracia e o Estado de Direito, promovido pela ONU.

Os participantes da Maratona do Rio, que acontece nos dias 14 e15 de novembro, vão ter passagem gratuita no metrô.

Vai até amanhã, na Arena Tijuca, o evento de gastronomia e música Degusta Tijuca. A entrada é gratuita.

A Câmara concedeu a Medalha Pedro Ernesto a Geraldo de Oliveira, fundador de biblioteca comunitária que existe há 17 anos na Maré.