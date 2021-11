Reprodução Os pratos na balança de Castro, com a chegada de Bolsonaro ao PL

Embora a chegada da família Bolsonaro ao PL seja motivo de festa no partido, o movimento pode embaralhar as peças cuidadosamente encaixadas por Cláudio Castro na construção de sua candidatura a um novo mandato. Vice em uma chapa de direita, desde sua ascensão ao poder, o governador levou o Palácio Guanabara em direção ao centro. Além da própria legenda, fazem parte de seu primeiro escalão filiados a legendas com presidenciáveis próprios.

Estão no secretariado o PDT de Ciro Gomes, com Thiago Pampolha; o MDB de Simone Tebet, com Vinícius Farah e Gustavo Tutuca; o PSDB de Eduardo Leite e João Doria, com Max Lemos; e o Podemos de Sérgio Moro, com Patrique Welber. Isso sem contar a influência do presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT). Por enquanto, o momento é de espera — até porque o jogo está longe de começar. Mas não há dúvidas de que o delicado equilíbrio tem hora para acabar. A questão é o quando.



No partido de Valdemar da Costa Neto, tem gente dizendo que vai pedir música no "Fantástico". Já são dois senadores fluminenses nos quadros da legenda, Carlos Portinho e Romário — e a tendência é que o Zero Um, Flávio Bolsonaro, também se junte ao PL. A caneta do diretório continua com Altineu Côrtes, mas o clã presidencial, obviamente, tem tapete vermelho. Com as portas abertas à tropa de choque bolsonarista, o pessoal aposta que vai conquistar até 50% mais cadeiras nos parlamentos federal e estadual.

A Portela foi indicada, pela primeira vez, ao Troféu Baobá, o "Oscar dos contadores de história do Brasil". A indicação é devida ao enredo para 2022, "Igi Osè Baobá", que retrata a simbologia e a história das "árvores da vida".

Não vão ser as pernas enfraquecidas por mais de um ano em casa que vão impedir Noca de desfilar na Portela em 2022. O deputado Dionísio Lins (PP) prometeu levar uma cadeira de rodas ao baluarte do samba ainda nesta semana.

A programação da Semana do Hip Hop, puxada pelo mandato da deputada Dani Monteiro, chega hoje à roda da Central do Brasil. O show de MC Tio Phil começa às 19h.

Jorge Aragão recebe amanhã, às 18h, a Medalha Pedro Ernesto. Também será comemorado o Mês da Consciência Negra.

Amanhã tem Dia do Cinema e do Audiovisual, na Estácio Tom Jobim, na Barra, com oficinas gratuitas e abertas ao público.

Termina hoje o 31° Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro. O evento é híbrido, com sessões em exibição na Estação Net Botafogo.