As edições desta semana têm sido especialmente marcantes para a trajetória do jornal o Dia e, em especial, para a coluna Informe do Dia . Vários fatos, que merecem ser destacados, serviram para reafirmar aos milhões de leitores que nos acompanham diariamente pelas plataformas físicas e digitais a preocupação em manter sempre elevada a qualidade das informações que publicamos e em buscar a constante a melhoria de nossos conteúdos.

Esses fatos reafirmaram aquilo que Milton Nascimento e Fernando Brant já tinham deixado claro na canção Encontros e Despedidas (cujo título tomamos emprestado para este texto). “Chegar e partir são só dois lados de uma mesma viagem”, dizem eles. No capítulo das despedidas, informamos que o jornalista Sidney Rezende não estará mais presente em nossas páginas a partir da edição de amanhã.

INDEPENDENTE E PRECISO — Um dos profissionais mais admirados e respeitados da imprensa brasileira, Rezende vinha, desde fevereiro de 2020, conduzindo o leitor de o Dia pelos bastidores das políticas fluminense e brasileira — e cumprindo a cada edição o compromisso que assumiu em sua estreia. “Meu primeiro desafio”, disse ele, “é entender como agradar ao leitor”. Pela repercussão de suas colunas, podemos dizer que ele conseguiu o que pretendia.

Ético, apartidário, independente e preciso em suas observações, o jornalista assumiu ainda no ano passado novas atribuições profissionais, junto à emissora CNN Brasil. Desde então, deixou de assinar o Informe e reduziu suas participações às edições de sábado. Coube a mim, desde então, responder pela coluna e, à frente de um grupo dedicado de colabores, procurar manter a mesma qualidade que Rezende imprimiu ao Informe do Dia enquanto os trabalhos estiveram sob sua responsabilidade.

A despeito da satisfação de ter sob meu encargo um dos espaços mais prestigiados da imprensa brasileira e de procurar, desde o dia 19 de outubro do ano passado, quando assinei pela primeira vez o Informe do Dia, compartilhar com o leitor informações exclusivas colhidas junto às melhores fontes da cidade, do estado e do país, decidi, com humildade, abrir mão da honraria.

BASTIDORES DAS DECISÕES — Por tudo que este jornal representa e pelo valor que damos à qualidade das informações que publicamos, decidimos mudar. Entendemos que seria importante entregar a responsabilidade pela coluna nas mãos de um ou de uma profissional que se dedicasse exclusivamente à tarefa de buscar a informação junto à fonte, avaliar sua importância, atestar sua veracidade e, então, levá-la ao conhecimento do leitor. Para nossa satisfação, a jornalista Aline Macedo aceitou o desafio e, a partir da edição de amanhã, passa a responder pelo Informe do Dia. É com ela que nosso leitor se encontrará a partir de amanhã.

Paulista de Campinas, Aline vive há mais de 20 anos no Rio de Janeiro. Formada em Jornalismo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), ela lapidou sua experiência profissional nos jornais O Globo e Extra. Trata-se de uma profissional tarimbada, que já atuou com a cobertura de temas culturais e com o dia a dia do Rio. “Meus últimos quatro anos foram dedicados a acompanhar os bastidores das decisões que moldam nosso presente e nosso futuro — a política”, diz a jornalista.

Com Aline Macedo, o Dia pretende consolidar em suas páginas o espaço para um modelo de jornalismo que, além de ser uma marca registrada da imprensa fluminense desde que o Rio ainda era a capital da República, confere à informação um dinamismo e uma precisão que outros formatos não conseguem manter. Trata-se, claro, da coluna de notas que deixa o leitor a par de temas necessários, sem que isso se torne enfadonho. “Assumir uma das colunas mais tradicionais da imprensa fluminense é mais do que uma honra”, diz Aline. “É o compromisso de manter o leitor bem informado — além de entretido, é claro”.





O compromisso que ela assume com o leitor é suficiente para demonstrar o acerto da decisão de trazê-la para integrar o nosso time. Desejamos a Aline Macedo todo sucesso nessa nova empreitada e estamos certos de que ela será capaz de entregar ao nosso leitor aquilo que ele mais necessita: informação na qual ele possa acreditar.