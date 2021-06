Reprodução Secretário de Cultura, Sady Bianchin prepara cronograma que pretende agitar Maricá

A prosperidade que Maricá usufrui hoje está se refletindo também na difusão de iniciativas culturais. O secretário Sady Bianchin está recuperando os elos perdidos da história do município e combinando com projetos atuais. Pouca gente sabe, mas a cantora Maysa tinha uma casa na cidade e, graças ao seu sucesso, atraiu artistas da bossa nova e personalidades como o jornalista e técnico da seleção brasileira, João Saldanha. Mais tarde, até a cantora Beth Carvalho tornou-se frequentadora. A ideia é mostrar que Maricá tem história para contar.

NOVOS PROJETOS

A atual administração está investindo agora no que se chama Corredor Cultural formando um L, de liberdade. Com Cinema, Teatro e Midiateca. Na midiateca haverá disponibilidade de 10.000 filmes e 10.000 livros. A ala Cassandra Rios será dedicada aos livros censurados pela ditadura. Será a primeira do Brasil.

Outra ideia é o PROAC, edital de fomento no valor de R$ 1.2 milhão que vai beneficiar a classe artística da cidade, serão 2 editais anuais, começando a partir deste ano. O CUCA - Comunidade unificada pela cultura e arte - pretende escutar as da comunidade, levando as linguagens artísticas a partir das demandas da população.

Três lonas culturais que estão sendo revitalizadas prometem ser a novidade do pós-pandemia. "Estamos preparando um cronograma para colocar ao alcance da população os espaços que já estão prontos como o Cine Henfil, a biblioteca e a Casa de Cultura que foi restaurada. Estamos preparando o projeto do Teatro e do Palácio da Cultura. Esperamos até 2023 entregar à cidade o corredor cultural completo ao povo de Maricá", cnta o secretário de Cultura, Sady Bianchi.

Você viu?

"Seguindo a ideia de uma Cultura onipresente em todo território e com todas as linguagens, estamos realizando uma verdadeira revolução em Maricá ao criar o conceito de Cidade da Inteligência Cultural", completou Bianchi.

Mudança no PSDB do Rio

O deputado federal Otávio Leite é o novo presidente do PSDB do estado do Rio de Janeiro. O parlamentar assume o cargo após a saída de Paulo Marinho, que está de mudança para São Paulo. Leite era suplente e passou a ocupar a cadeira na Câmara dos Deputados desde janeiro, com a ida de Marcelo Calero para secretaria de Paes.





Parcelamento de créditos tributários

Lei Complementar 191/21, que altera o Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários do Estado, foi sancionada pelo governador Cláudio Castro . Objetivo é ampliar prazo do pagamento de dívidas sobre ICMS. Prazo da redução das multas, que terminava em 31 de agosto, passa a valer para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020.