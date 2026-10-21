Foto: Reprodução L’Occitane au Brésil e Nestlé Moça® se unem em uma collab inédita de cosméticos inspirados em Pudim

Pudim é assunto sério no Brasil. Toda família tem uma receita, alguém que jura fazer o melhor e uma discussão que nunca termina sobre o furinho. A agência BETC Havas transformou essa disputa no ponto de partida do Pudimcare, collab entre L’Occitane au Brésil e Leite Moça, da Nestlé.

No filme, cada integrante de uma família defende a sua versão da sobremesa, até que o pudim vencedor aparece fora do prato: virou sabonete líquido, hidratante, creme para mãos e spray perfumado. A sacada é começar pela discussão, e não pelo produto. A linha de edição limitada chegou às lojas na última terça-feira (20), com notas de leite condensado, caramelo e baunilha.





Por que o Pudimcare não precisa explicar o próprio cheiro

Perfume é um dos produtos mais difíceis de anunciar. Não dá para sentir o cheiro pela tela do celular, na televisão ou na imagem de publicidade. Por isso a indústria passou décadas vendendo sensações abstratas.

O pudim resolve esse problema de um jeito simples. O brasileiro sabe como um perfume de pudim deve cheirar antes mesmo de abrir o frasco. A campanha não precisa descrever a fragrância: basta lembrar o consumidor do almoço de domingo.

Aqui aparece a parte mais esperta da estratégia. Em vez de criar um desejo do zero, a marca reativa uma memória que já existe. O caminho entre a curiosidade e a compra fica bem mais curto.

Uma tendência que ganhou cheiro de comida

O momento também ajuda. Segundo a Euromonitor, em dados reunidos pela ABIHPEC, o Brasil fechou 2025 como o segundo maior mercado de fragrâncias do mundo, com crescimento de 10% na categoria.

Dentro desse mercado, os chamados gourmands, perfumes que lembram comida, ganham espaço. A consultoria Mintel aponta que a participação desse estilo nos lançamentos globais subiu sete pontos percentuais entre 2022 e 2024, com a Geração Z entre os públicos que puxam a categoria no Brasil.

Para quem descobre produtos nas redes sociais, beleza, comida e entretenimento disputam a mesma tela. Um hidratante com duas camadas que imitam a calda e o creme do pudim é, antes de tudo, um vídeo pronto para ser compartilhado.

Quem ganha mais com a collab

A L’Occitane leva uma receita conhecida para a sua prateleira. Mas talvez o maior ganho seja da Nestlé.

O Leite Moça, presente no Brasil desde 1890, sempre morou no armário da cozinha. Com a parceria, a marca chega ao banheiro, à bolsa e à pele do consumidor, sem precisar fabricar um único cosmético. É uma forma de ampliar território com pouco risco.

A executiva da Nestlé resumiu a ambição ao afirmar que pudim de leite condensado "é Pudim de Leite Moça". Mais do que afeto, a frase reforça a posse da receita num momento em que marcas próprias de supermercado disputam espaço na prateleira.

A escolha da influenciadora Giovanna Pierro para o filme também foi certeira. Ela já compartilhava nas redes sua busca pelo pudim perfeito antes da parceria existir. A campanha entrou numa conversa que já acontecia e por isso não soa forçada.

O desafio de ir além da sobremesa

O pudim não é a primeira receita a virar cosmético na marca. A L’Occitane au Brésil já fez o mesmo com o Brigadeiro e o Romeu e Julieta. A terceira sobremesa confirma que a cozinha virou uma linha de negócio para a empresa.

É aí que mora o desafio. Edições limitadas criam urgência e rendem barulho, mas também acostumam o público a esperar o próximo sabor. A marca precisa cuidar para não ser lembrada apenas como a do doce da estação.

Gourmands são tendência hoje e tendência, por definição, passa. O que sustenta uma marca no longo prazo é o que ela consegue oferecer quando a novidade deixa de ser novidade.

O que fica para quem trabalha com marca

O Pudimcare mostra que memória afetiva é um ativo poderoso, desde que exista uma conexão legítima entre as marcas e a história contada. Aqui, ela existe: é difícil pensar em pudim sem pensar na lata de leite condensado.





A lição para o mercado é que brasilidade pode ir além da estampa colorida. Ela também pode ser um hábito, uma discussão de família ou um cheiro que todo mundo reconhece.

O pudim já provou que funciona na mesa e, ao que tudo indica, também na prateleira. A pergunta agora é: qual será a próxima receita?