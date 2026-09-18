Foto: Divulgação Patties e MSP Estúdios resgatam o icônico chocolate da Turma da Mônica dos anos 1990 em edição limitada para o Dia das Crianças

O chocolate da Turma da Mônica está de volta, 30 anos depois. Mas o verdadeiro produto dessa parceria entre Patties e MSP Estúdios não é o chocolate — é a memória. E, para o marketing, essa diferença importa.

A iniciativa para o Dia das Crianças mostra como uma propriedade intelectual consolidada pode ganhar nova vida quando deixa de ser só estampa em embalagem e passa a ocupar espaço, produto e experiência.

Entre 24 de setembro e 25 de outubro, as lojas do Patties em São Paulo e Grande São Paulo entram no universo do Bairro do Limoeiro. A campanha também chega ao delivery e traz novos produtos, combos e cards colecionáveis.

Nostalgia que atravessa gerações

O movimento não é inédito. O chocolate da Turma da Mônica já tinha voltado ao mercado em edição limitada em outubro de 2024, numa ação da Brasil Cacau para o Dia das Crianças.

Agora, a estratégia muda de contexto. Em vez de simplesmente voltar às prateleiras, o produto entra numa experiência gastronômica e de entretenimento.

O chocolate será vendido em duas versões: uma unidade por R$ 9,90 e uma embalagem com três unidades por R$ 29,90. Nos combos, o consumidor também encontra uma dimensão colecionável, com cards surpresa em quatro versões.

É uma lógica conhecida no varejo contemporâneo: o produto é a porta de entrada, mas é a experiência que aumenta o potencial de conexão.

Quando o licenciamento deixa de ser só embalagem

A parceria também mexe no cardápio. O Cheese Onion do Patties vira Cheese Cebolinha durante a campanha. Já o Combo Homenagem junta hambúrguer, acompanhamento, bebida e chocolate da Turma da Mônica.

A estratégia cria vários pontos de contato com a propriedade intelectual. O consumidor não compra só um item temático: entra num ambiente inspirado no Bairro do Limoeiro, encontra personagens e referências visuais, e ainda leva para casa um produto ligado àquela experiência.

Para uma marca como a Turma da Mônica, isso ajuda a expandir a conversa para além do público infantil. A criança encontra os personagens; o adulto que cresceu com eles encontra um pedaço da própria infância.

O ativo mais valioso é a relevância

Marcos Saraiva, diretor executivo da MSP Estúdios, diz que resgatar uma referência dos anos 90 ajuda a entender por que certas lembranças continuam relevantes e como podem ganhar novos significados.

Esse é o ponto central do case. Num mercado em que marcas disputam atenção em dezenas de canais, patrimônio cultural pode funcionar como atalho para a conexão emocional — desde que exista um motivo contemporâneo para resgatá-lo.

Para Henrique Azeredo, CEO e fundador do Patties, a parceria também nasceu de uma memória pessoal com o produto — o que revela outro ingrediente importante do case: o encontro entre afinidade cultural e oportunidade comercial.





O resultado junta n ostalgia, lançamento limitado, experiência física, gastronomia e colecionabilidade numa estratégia só.

Patties e MSP não estão só trazendo um chocolate de volta. Estão testando uma ideia que interessa a qualquer marca com legado: memória pode virar ativo de inovação quando alguém consegue transformar o que já foi vivido em algo que faz sentido hoje.