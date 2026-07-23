Foto: Divulgação A Copa do Mundo também movimenta hábitos de consumo, impulsiona compras e cria oportunidades para que os brasileiros

A Copa do Mundo de 2026 terminou com um campeão dentro de campo, mas deixou um legado ainda maior para a publicidade. O torneio mostrou que o marketing esportivo entrou definitivamente em uma nova fase, na qual patrocínios tradicionais já não garantem protagonismo. Hoje, a disputa acontece nas redes sociais, nas comunidades digitais, entre creators e em conteúdos produzidos com inteligência artificial.

Levantamento da Winnin, plataforma de inteligência cultural movida por IA, mostra que o maior aprendizado da competição está na transformação da forma como as pessoas passaram a consumir, comentar e ressignificar o futebol. Com 48 seleções, 104 partidas e três países-sede, o Mundial consolidou um novo cenário em que diferentes plataformas dividiram a atenção do público.

Mais do que acompanhar os jogos, milhões de pessoas produziram memes, vídeos, análises e remixes culturais, ampliando a conversa para muito além das transmissões oficiais.

Copa do Mundo amplia a disputa pela atenção

Durante décadas, a televisão concentrou praticamente toda a audiência da Copa do Mundo. Em 2026, esse modelo perdeu força.

Segundo a Winnin, o YouTube consolidou-se como a principal plataforma de conteúdo sobre futebol, alcançando 67,6% de share nos últimos 12 meses e mantendo 53,3% durante o Mundial.

Reprodução/Youtube Apresentadores da CazéTV tiram sarro da TV Globo





O dado evidencia uma mudança importante: o público não busca apenas assistir às partidas. Ele procura bastidores, análises, humor, cortes, curiosidades e interpretações produzidas por criadores de conteúdo e comunidades digitais.

A atenção deixou de estar concentrada em um único lugar para se distribuir entre diferentes narrativas.

IA ganha espaço nas campanhas

A inteligência artificial foi um dos principais motores de engajamento durante a Copa. Os conteúdos que misturavam futebol e IA cresceram 162% em um ano e registraram média de visualizações 47% superior à dos conteúdos tradicionais sobre o tema.

Partidas que nunca aconteceram, escalações impossíveis, jogadas irreais e vídeos humorísticos passaram a competir diretamente com os lances oficiais.

Entre os exemplos está o creator brasileiro Yuri Barbosa, que atingiu média de 1,4 milhão de visualizações por vídeo ao utilizar inteligência artificial para criar situações inusitadas envolvendo o campeonato.

O movimento reforça que a IA deixou de ser apenas uma ferramenta operacional para se tornar um recurso criativo capaz de ampliar o alcance das marcas.

Creator economy muda a estratégia das marcas

Outro aprendizado importante da Copa do Mundo de 2026 envolve a creator economy.

Em vez de concentrar investimentos em um único influenciador ou em campanhas centralizadas, algumas empresas distribuíram suas ativações entre diferentes criadores, cada um conversando com públicos específicos.

A Rexona é um dos cases destacados pela Winnin. Segundo a plataforma, a estratégia tornou a marca 14 vezes mais relevante do que sua média anual. Enquanto um creator falava com o torcedor apaixonado, outro produzia conteúdo voltado ao humor e um terceiro explorava análises e curiosidades.

A estratégia mostra que relevância cultural passou a valer mais do que alcance massivo.

Comunidades digitais ampliam o universo do futebol

A Copa também mostrou que o futebol conversa hoje com públicos muito mais diversos.

Moda, música, games, cultura pop e referências ao universo do K-pop passaram a integrar naturalmente as conversas sobre o torneio, principalmente entre a Geração Alpha.

O remix envolvendo o atacante Endrick acumulou mais de 10 milhões de visualizações e 3 milhões de interações em poucas semanas.

Outro destaque foi o crescimento da produção de conteúdo esportivo durante o Mês do Orgulho LGBTQIA+. Criadores como Lorenzo Porto, Ale Xavier e o programa Camisa 24, da DiaTV, registraram forte aumento de audiência e engajamento.

Para as marcas, a mensagem é clara: o torcedor de hoje não pertence a um único perfil ou comunidade.

Histórias emocionais impulsionam engajamento

Embora a tecnologia tenha ocupado papel central, as narrativas emocionais continuaram sendo um dos ativos mais valiosos das campanhas.

Segundo a Winnin, conteúdos inspiracionais mantiveram altos índices de engajamento mesmo após eliminações importantes, como as de Brasil e Estados Unidos.

A tendência conhecida como Hopecore ultrapassou 500 milhões de visualizações e gerou mais de 40 milhões de interações durante o torneio. Esse cenário mostra que histórias de pertencimento, esperança e superação permanecem relevantes independentemente do resultado das partidas.

Mais do que vender produtos, as marcas passaram a disputar espaço nas emoções do público.

O legado da Copa para o marketing

O maior aprendizado da Copa do Mundo de 2026 talvez seja que grandes eventos esportivos deixaram de pertencer exclusivamente aos patrocinadores oficiais.

Eles agora são construídos coletivamente por creators, comunidades digitais, inteligência artificial, memes, remixes culturais e histórias que surgem espontaneamente nas redes sociais.





Para as marcas, participar da conversa exige muito mais do que investimento em mídia. Exige compreender a cultura digital, identificar comunidades relevantes e construir narrativas capazes de permanecer vivas muito depois do apito final.

A Copa termina em campo. Mas, para o marketing, ela inaugura um novo manual sobre como conquistar a atenção em um ambiente cada vez mais fragmentado, colaborativo e orientado pela cultura digital.