Reprodução/redes sociais PT do Rio articula com Freixo e PL por palanques para Lula

O PT e o deputado federal Marcelo Freixo – que pode disputar o Governo do Rio de Janeiro – andam de paquera no Estado nas articulações para os palanques de 2022.

Potencial pré-candidato do PSB ao Governo, Freixo fez visitas ao interior há dias com o prefeito petista Fabiano Horta, de Maricá. É a única cidade do PT no Estado.

Mas, recentemente, Washington Quaquá, o chefe do PT no Estado, recebeu com entusiasmo o governador Cláudio Castro (PL) em Maricá. Foi bem efusivo. Os dois estão empatados em uma pesquisa para o Governo do Estado que circula na capital.





O que pode ser um estranhamento aberto no ninho petista, entre Quaquá e Horta, nos bastidores do partido é visto como plano de Lula da Silva para ter múltiplos palanques no Estado fluminense na campanha presidencial. O Rio é o terceiro maior colégio eleitoral do País.