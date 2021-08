Reprodução Paes isenta bares e restaurantes de cobrarem comprovação de vacina

A um ano do início da campanha para o Governo do Estado – ele é potencial candidato – o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) , não quer briga com bares e restaurantes – onde mais se tem aglomeração sem máscaras.





Ele não os incluiu esses comércios no recente Decreto Municipal no que exige que alguns estabelecimentos cobrem comprovação de vacina a frequentadores.