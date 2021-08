Mario Oliveira/ MTUR Floresta Amazônica

Como o Governo federal pisa manso no tema, coube a um grupo representante de boa parte do PIB nacional mandar o recado de compromisso com o clima para Alok Sharma, presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26) em Glasgow.

A presidente do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), Marina Grossi, representou 80 das maiores empresas brasileiras em reunião com Sharma. Entregou em mãos documento titulado “Empresários Pelo Clima”.

Segundo o CEBDS, “com proposições para as negociações que ocorrerão na Conferência sobre o clima, em novembro”. O esforço surge diante da inapetência do Ministério de Meio Ambiente e do filme queimado do Brasil no exterior.

A despeito do movimento empresarial independente, governadores de alguns Estados amazônicos já se uniram para envidar esforços ao compromisso com a COP26.