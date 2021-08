Paulo Pinto/Fotos Públicas Rua 25 de Março, um dos principais centros comerciais da capital paulista





A pandemia não atingiu o bolso dos paulistas do mesmo jeito. Pesquisa da Bateiah Estratégia e Reputação aponta que quem mora na capital sentiu mais os efeitos perversos do Covid-19: para 84,5% dos paulistanos, a situação financeira piorou.





Esse percentual cai para 69,3% junto aos moradores de cidades do interior paulista. Para mais de 30% dos moradores do interior paulista, a situação financeira ficou melhor com a pandemia. A pesquisa foi realizada entre 8 e 27 julho com 1455 entrevistados no País.