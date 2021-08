Reprodução: Agência O Globo Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido)





A prisão do aliado e amigo Roberto Jefferson, presidente do PTB, inflamou o discurso entre portas do presidente Jair Bolsonaro – e reforçou a grita que ele vai levar para a programada manifestação do 7 de Setembro na Av. Paulista.

O evento já tido entre bolsonaristas como um pré-lançamento extra-oficial da candidatura à reeleição.

Como a Coluna antecipou, Bolsonaro vai investir no discurso anti-STF na campanha do ano que vem . A diferença para as manifestações anteriores é que o presidente passou a cobrar posição dos ministros na mídia e redes sociais contra o Supremo Tribunal Federal e togados.





Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e João Roma (Cidadania) já se posicionaram.

Bolsonaro está pedindo a ministros presença em massa na manifestação do 7 de Setembro. Ele decola com o avião presidencial para a Paulista logo após o desfile cívico-militar na Esplanada. O desafio é ocupar metade do avião.