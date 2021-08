Reprodução / CNN Brasil Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reclamou com auxiliares sobre a divulgação de uma mensagem compartilhada aos seus contatos no WhatsApp em que debocha do vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) e fala da necessidade de um "contragolpe" . As informações são do colunista Igor Gadelha ao portal Metrópoles .

O texto também convoca apoiadores para uma manifestação no próximo dia 7 para um "provável e necessário contragolpe".



Bolsonaro, segundo a publicação, tem demonstrado certo incômodo com o vazamento da mensagem. Em defesa do mandatário, os auxiliares afirmam que os textos compartilhados pelo presidente não apresentam necessariamente a sua opinião, e que seriam apenas "para reflexão".

Na mensagem divulgada pelo presidente , é possível observar o selo de "Encaminhada", o que indica que a publicação não foi realizada originalmente no celular do presidente. Na lista de transmissão dos destinatários, encontram-se amigos de Bolsonaro, apoiadores e ministros de Estado.