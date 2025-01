Ting Shen Trump tem sido extremo, mas dentro do previsto





Tomando posse como presidente, Trump já tratou de assinar um decreto concedendo perdão aos invasores do Capitólio em 2020, algo bombástico, porém esperado.

Mais extrema foi a sua decisão de retirar os EUA do Acordo de Paris e anunciar investimento nos combustíveis fósseis. De novo: extremo mas dentro do previsto. O que esperar de alguém que, como o presidente norte-americano, considera o aquecimento global "uma tapeação"?

Trump ainda anunciou o fim de qualquer envolvimento ou financiamento dos EUA à OMS (Organização Mundial da Saúde). A entidade foi central na luta contra a pandemia da covid-19 e é responsável pelo desenvolvimento de programas de combate a doenças pelo mundo.

Tendo prometido, no passado, construir um muro na fronteira México-EUA -- e mandar a conta aos mexicanos -- Trump agora segue esse caminho e declara emergência nacional na fronteira com o México. Ele prometeu ainda enviar tropas para reforçar a segurança e reinstaurar a política que obriga solicitantes de asilo a aguardarem o final do processo em território mexicano.

E o novo presidente ainda se envolveu no rumoroso caso do banimento do TikTok de terras norte americanas. Trump suspendeu a proibição do TikTok nos EUA, mas concedeu um prazo de 75 dias para que a ByteDance, empresa controladora chinesa, encontrasse um comprador americano.

Uma nova era surge ou só aspectos pontuais? Um pouco de cada. Inaugurar uma nova era depende menos da vontade de quem a propõe do que das circunstâncias postas. Se a economia for bem, Trump terá uma espécie de "carta branca" da população. Se for mal neste campo, toda a sua retórica pode sofrer um grande revés também.