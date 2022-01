Reprodução Nikolas Ferreira está com o Chega de André Ventura

Aproveitámos a passagem do Nikolas Ferreira pela bonita cidade de Almada, para cumprir com a sua agenda da Eurotur 2022, com palestras previamente marcadas para Portimão, Viseu, Almada, Porto, Lisboa e Setúbal, para registarmos mais um evento pró-partido CHEGA da Comunidade Evangélica brasileira a residir em Portugal.



Em Almada, o local de eleição para a palestra “O Cristão e a Política” do jovem Pastor e Vereador de Belo Horizonte BR, foi a espaçosa e bonita Igreja da Assembleia de Deus AD. Madureira, presidida pelo Pastor Steven Bezerra a residir no nosso país já há alguns anos.



Afinal quem é Nikolas Ferreira e o que o faz “arrastar uma legião de fans” na internet através das redes sociais, como também esgotar auditórios para o escutarem?!



Como palestrante e pregador do Evangelho já passou pelos EUA, Europa e por tudo o que é Estados no Brasil.



Nikolas Ferreira de Oliveira é natural de Belo Horizonte, e tem 25 anos. Cristão, conservador e defensor da família, como se descreve, coordena o movimento Direita Minas, divulgado nas redes sociais, representado em várias cidades do estado.



Reprodução Vereador Pr. Nikolas Ferreira o "Cristão e a Política" AD. Madureira, Almada. Portugal.





Formado em Direito pela PUC Minas, afirma que foi hostilizado várias vezes na faculdade em virtude de seus posicionamentos contra a esquerda, o feminismo e a ideologia de gênero. Criado no Bairro Cabana do Pai Tomás, na Região Nordeste de BH, acredita que os estudantes das comunidades pobres são as maiores vítimas da doutrinação ideológica.



Segundo parlamentar mais votado da história da capital mineira, escolhido por 29.388 eleitores para o primeiro mandato como vereador, defende a reformulação do currículo das escolas da rede municipal, incluindo temas como o empreendedorismo e a educação financeira.



A geração de empregos e o suporte aos comerciantes da cidade também são bandeiras de Nikolas Ferreira, que se posiciona de forma contrária a qualquer pauta progressista que for defendida no parlamento.



Reprodução Willian Quindeler, Pr. Nikolas Ferreira e Pr. Elizeu Oliveira. Os evangélicos brasileiros apoiam o Chega.





Nikolas também é palestrante e tem rodado todo o Brasil, e agora Estados Unidos e Europa com a sua palestra “O Cristão e a Política”. Ele é membro da Igreja Comunidade Evangélica Graça e Paz, onde seu pai é pastor presidente do ministério.



No Brasil é com bastante naturalidade que as igrejas evangélicas se envolvam e vivam a vida política do seu país. O mesmo tem vindo a acontecer gradualmente em Portugal com a chegada do CHEGA ao cenário político.



Reprodução Pr. Elizeu, ativista evangélico, oferece a Bandeira de Portugal ao Vereador Nikolas Ferreira.





Brasileiro que é pró-Bolsonaro vota CHEGA .



A comunidade brasileira segundo o Ministério da Justiça em pedidos de cidadania feitos por brasileiros subiram a 141%.



Entre 2010 e 2020 os cidadãos brasileiros registados com nacionalidade portuguesa passaram de 20 mil a 58 mil.



Os líderes políticos subestimaram ao longo dos anos esta massa eleitoral, todavia agora, o CHEGA de André Ventura tem se aproximado dos evangélicos brasileiros através de alguns ativista da Igreja Evangélica brasileiros assim como também portugueses.



Entre eles estão o Pastor Elizeu Oliveira e William Quindeler, entre muitos outros que preferem permanecer no anonimato tal Nicodemos dos Evangelhos.



Nessa noite em Almada, digo, ontem quinta-feira, os dois ativistas evangélicos brasileiros, com a benção do Pastor Steven Bezerra da AD. Madureira, entregaram uma bandeira portuguesa ao Nikolas Ferreira acompanhada por uma carta assinada por mim.



Porquê?! Porque também sou um ativista evangélico do CHEGA do André Ventura.



“Exmo. Sr. Nikolas Ferreira. Belo Horizonte. Brasil.



Amado irmão em Cristo, Vereador Nikolas Ferreira, é o nosso propósito endossar-lhe o nosso bem-vindo em nome das Igrejas Evangélicas de Portugal e de toda a diáspora evangélica brasileira a residir no nosso querido pais.



Portugal em tempos remotos foi um país de navegadores, conquistadores e descobridores de outros povos e outras terras, todavia a nobreza do povo desse grande país que é o Brasil, residiu em algo ainda mais nobre e sublime que foi o de levarem o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo aos Continentes, ilhas Caribe e Oceânia.



A Igreja Evangélica portuguesa e a Direita política de Portugal , representada, aceite e reconhecida no Partido CHEGA, através da sua pessoa, vêm por este meio informar que a nossa benção está direcionada para a pessoa de Sua Excelência o Presidente Jair Bolsonaro como também para esse país abençoado por Deus, o Brasil.



O maior sucesso para si, irmão Vereador Nikolas Ferreira, na sua passagem por terras de Viriato e de Luís de Camões, durante a sua estadia em Portimão, Viseu, Almada, Porto, Lisboa e Setúbal. Que Deus o use poderosamente para a Sua Glória.



Humildemente, em nome de toda a comunidade Evangélica portuguesa, receba o nosso mais alto símbolo nacional, a Bandeira de Portugal, pelas mãos do nosso nobre servo de Deus e companheiro da Seara do Mestre, o Pastor Elizeu Oliveira, que também teve a gentileza de nos receber quando da nossa última estadia em Portugal”.



Respeitosamente.



Pastor Davide Pereira.



Ontem, quinta-feira, segundo o jovem orador Nikolas Ferreira, “Pilatos tomou a decisão de omissão, diante de uma oportunidade de tomar decisões, mas simplesmente lavou as mãos…"



Sendo o tema prezado leitor “O Cristão e a Política” e fase ao facto que Nikolas Ferreira é um claro apoiante do Chega o apelo é claro ao auditório constituído essencialmente por jovens mas também de muitos adultos e entre eles alguns pastores evangélico.



A legislativas estão aí já no próximo domingo dia 30 e “a neutralidade é impossível quando...somos chamados para sermos factores de transformação”, acrescentou o orador.



“…há uma anedota que um homem estava em cima dum muro e de um lado estava Jesus. Convidando-o a estar do seu lado do muro... e do outro lado estava Satanás, que permanecia em silêncio....o homem ao observar que Satanás não o convidava e simplesmente continuava em silêncio perguntou... Vc. não me convidou para estar do seu lado, porque? Satanás com um sorriso sarcástico respondeu….É PORQUE O MURO É MEU…”. Excelente ilustração num contexto cristão para que a comunidade evangélica se defina uma vez por todas a favor da direita.



Portugal tem de virar há direita.



Segundo Nikolas Ferreira, “ jamais esteja neutro diante de grandes desafios, pois sua neutralidade é força para o seu inimigo…”



Aproveitando também o facto do auditório da AD. Madureira - Almada estar lotado especialmente por jovens, como também porque a nefasta Ideologia do Género vai contra todos os principio previamente estabelecidos por Deus, foi abordada Ideologia de Gênero.



“Destrói a Identidade…”



“A proposta da ideologia de gênero é mostrar que você pode ser tudo, quando na verdade quer que você não seja nada…”



“Eles (a agenda socialista) querem a destruição da Família , desde a sua base, entrando com suas sutilezas na Cultura, Na Educação …."



Na ideologia de gênero o lema é " meu corpo , as minhas regras...na Dinâmica do Reino.... O meu corpo é Templo do Espírito Santo e Ele tem a primazia….”



Podemos dizer que foi uma noite bastante animada em que mais uma vez os evangélicos.



As palavras de ordem da comunidade evangélica nas redes sociais são: “Nos unimos em oração e clamor a Deus em favor do Dr. André Ventura e do CHEGA. O comunismo e o socialismo não irá prosperar na abençoada Nação de Portugal”.



Entretanto o Vereador Pr. Nikolas Ferreira hoje, dia 28, está bonita idade do Porto na Comunidade das Nações com uma mensagem cristã assumidamente contra a esquerda e suas doutrinas nefastas.



Prezado leitor tome nota do programa eleitoral do CHEGA.



LEGISLATIVAS: O PROGRAMA DO CHEGA EM 7 ÁREAS.



Com o lema “Contra os socialismos”. Conheças as propostas previstas em sete áreas:



SAÚDE/SNS



O Chega pretende reformar o SNS “através de compromissos e concorrência equilibrados entre os setores público, privado e social”, incentivando “a contratualização, parcerias público-privadas ou modelos de gestão por objetivos, bem como a possibilidade de generalização do modelo da ADSE”.



TRABALHO/SALÁRIOS



Na única proposta referente ao mercado laboral, o Chega defende “a atribuição de benefícios fiscais nos primeiros anos de inserção dos jovens no mercado laboral, bem como a empresas que contratem sem termo certos jovens ou jovens que tenham emigrado há pelo menos dois anos”.



IMPOSTOS

O Chega pretende diminuir “o peso do Estado na economia reduzindo os impostos”, propondo medidas como a implementação de uma taxa única de IRS, com um patamar de isenção, e a redução do IRC.



JUSTIÇA/COMBATE À CORRUPÇÃO



O Chega quer reformar o sistema de justiça “pela conjugação entre o princípio do poder dissuasor das leis, traduzido no agravamento de penas, e o princípio da simplificação e desburocratização das leis e da sua aplicação”.



O partido liderado por André Ventura propõe a reintrodução da prisão perpétua para crimes como homicídios, terrorismo ou corrupção, a revogação do efeito suspensivo de recursos para o Tribunal Constitucional e a “aplicação da prisão preventiva a suspeitos de crimes de colarinho branco e criminalidade económico-financeira organizada”.



REGIONALIZAÇÃO

No programa eleitoral do Chega não consta qualquer proposta sobre a regionalização.



CLIMA

A única medida sobre o clima que consta no programa do Chega prende-se com os habitantes em zonas rurais: o partido promete desenvolver “políticas que assegurem que os projetos de energias alternativas – solares, hidráulicos ou eólicos – garantam rendimentos aos particulares residentes” nessas zonas.



SISTEMA POLÍTICO



Sem identificar propostas para o sistema político, o programa eleitoral com que o Chega se apresenta às legislativas de 30 de janeiro defende, sobre a organização do Governo, a criação do “Ministério da Família para assegurar a reconstrução moral, cívica, cultural ou económica da família nas diversas áreas da governação”.







Provérbios 28:12 Quando os justos triunfam, há grande glória; quando os ímpios tomam o poder, o povo corre em busca de um lugar para se esconder.



Dia 30 de Janeiro vá votar. Seja responsável. Ajude Portugal a mudar para melhor. Vamos todos votar CHEGA.



Deus, Pátria, Família e Trabalho.



Davide Pereira.

Finlândia.