Reprodução: iG Minas Gerais Vereador bolsonarista diz que tomou vacina contra covid por imposição

Barrado em uma visita ao Cristo Redentor em setembro por não apresentar um cartão de vacinação, o vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PRTB) afirmou, durante a gravação de um podcast, ter se vacinado contra o coronavírus. De acordo com o parlamentar, que diz continuar contrário às medidas de prevenção contra a Covid-19, ele decidiu se vacinar para poder realizar uma viagem à Europa em janeiro.

"Eu vou tomar porque está sendo imposto. A primeira dose eu já tomei, senão não daria tempo para o meu compromisso", disse o vereador em transmissão do Bora Podcast no dia 3 de novembro. O vereador disse ainda que irá à Europa a trabalho, mas sem especificar com qual objetivo.

Ferreira é um dos mais de 150 milhões de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19, doença que matou cerca de 600 mil pessoas no país.

Em setembro, o vereador publicou um vídeo nas suas redes sociais em que foi barrado na entrada do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Ele registrou a conversa com os funcionários do local:

"Tá de sacanagem. Tá falando sério? A pessoa que não tem, já era, acabou, não pode entrar?", questionou Nikolas. "Volta para casa", respondeu a atendente.

Leia Também

"E todo mundo aceita isso de boa?", pergunta novamente o vereador. "É o decreto do estado", finaliza a funcionária.

Nos vídeos, Nikolas ainda comparou o passaporte da vacina e o trabalho dos funcionários do monumento à medidas nazistas. O vereador ganhou notoriedade como defensor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





Na época do episódio, o secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, comentou os vídeos de Nikolas. No Twitter, ele afirmou que o vereador mineiro "pode se vacinar em qualquer uma das 280 unidades de saúde hoje até as 17h, é só chegar, e para primeira dose não precisa morar no Rio".