Lula Marques/Agência Brasil - 13.02.23 Presidente Lula nas comemorações dos 43 anos do PT

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em pé de guerra com o Banco Central por conta da taxa de juros , considerada muito alta por parte significativa da administração. Se por um lado há uma aproximação de integrantes da economia com o Bacen , por outro a pressão continua, principalmente quando o assunto envolve o partido. Tudo isso é estratégico pensando em eleições municipais 2024.

À coluna, uma fonte importante dentro do PT afirmou que a intenção da legenda é derrubar a taxa de juros imediatamente para que o mercado tenha reflexo nos próximos meses. "O PT corre contra o tempo para ocupar o maior número de prefeituras nas eleições de 2024", revelou um parlamentar da sigla. Segundo ele, com a taxa de juros controlada, o resultado é imediato na economia.



Embora Lula tenha vencido as eleições mais difíceis da história da democracia, a sigla sabe que não será tarefa fácil avançar nas prefeituras. "Há uma rejeição natural ao partido, principalmente em cidades do interior do país. Isso só se quebra com uma política econômica que dê resultados rápidos", diz uma senadora em conversa privada com a coluna.

Na interpretação da cúpula da legenda, é preciso agir rápido para atingir os rincões do Brasil. O plano é que o PT seja o partido com o maior número de prefeituras, mas todos sabem que o projeto é ousado e muito difícil de se tornar viável. O modelo econômico de Lula aquece a economia rapidamente e oferece resultados imediatos, embora o reflexo só possa ser visto tempos depois, positivos ou negativos, e é isso que o diretório aposta para crescer nas pesquisas.

Lula concorda com o plano, mas já deixou claro que não pretende sacrificar o governo em benefício de um projeto petista para prefeituras. Ele está apoiando Fernando Haddad, o ministro da economia, que avisou não agir com precipitação e está construindo pontes com o Banco Central, conforme antecipou a coluna . A taxa de juros até deve cair nas próximas colunas, porém não com a velocidade que o PT quer e espera.

"Sem o reflexo econômico no prato de comida das famílias, o PT não vai conseguir romper a resistência que tem, principalmente no Sul e Sudeste", afirmou uma deputada. Para ela, o Banco Central está sendo usado como instrumento do bolsonarismo para impedir o projeto vencedor das eleições . Mesmo assim, se depender da queda dos juros para vencer nas prefeituras, dificilmente o PT vai ser o partido com o maior número de prefeitos em 2024.