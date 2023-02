Reprodução/Facebook Os irmãos Flávio e Carlos Bolsonaro

A família Bolsonaro está em pé de guerra por causa da prefeitura do Rio de Janeiro. Carlos (Republicanos) e Flávio (PL) disputam entre família qual será o indicado de Jair (PL) para concorrer à prefeitura da cidade maravilhosa em 2024. Acontece que a disputa, embora restrita ao clã, virou uma espécie de guerra com direito a troca de ofensas e alusão ao Cristo Redentor.

Uma pessoa próxima de Flávio confirmou que os dois irmãos estão se estranhando em virtude da eleição do ano que vem. "O Flávio já deixou claro que é pré-candidato, mas o Carlos tem dito a familiares e amigos que seu nome é mais viável", informa à fonte em contato com a coluna. "O Carlos acredita que em 2024 só vai sobreviver quem for bolsonarista raiz e, segundo ele, o irmão não é", completa.

A princípio, a disputa entre os dois irmãos agrada Bolsonaro, que quer ver os filhos interessados em manter o poder e o sobrenome em voga. Internamente ele tem dito que quer o bolsonarismo disputando em todas as capitais no ano que vem, mas com nomes competitivos. Embora não confirme, o ex-presidente tem predileção por Carlos na disputa, por considerar que o caçula é mais próximo de agradar o fã clube, o que contaria pontos.

Na visão de Bolsonaro, o Rio tem Eduardo Paes (PSD) praticamente no segundo turno e precisa de um nome para combatê-lo. O político tem dito a amigos de seu círculo íntimo que o PT deve ir com Paes, inclusive com Marcelo Freixo (PT) de vice , conforme a coluna também antecipou. Por isso, ele defende que o bolsonarismo precisa protagonizar a oposição no RJ de modo a ter chances reais de disputa.

Flávio aparece na dianteira da briga com o irmão porque é mais articulado politicamente e reúne nomes tradicionais da política em seu entorno. Já o caçula tem a seu favor o fato dos fãs e seguidores de Bolsonaro o adorarem por seu jeito explosivo e respostas que costumam ofender oponentes e gerar memes entre os aliados.

Uma pessoa que tem acesso aos dois confirmou à coluna que a disputa já gerou atrito entre eles. Após Flávio deixar vazar na imprensa que é pré-candidato, Carlos teria questionado o irmão, já que não há uma decisão familiar sobre o tema. Enquanto o senador teria tratado o interesse do vereador com desdém, o outro se irritou. "O Rio de Janeiro é meu, deixa a cidade em paz", teria avisado ele.

A mesma fonte confirmou à coluna que Flávio avisou o irmão que vai trabalhar para ser candidato e que não o vê com condições de viabilizar uma candidatura majoritária. Em outro momento, o senador teria postado num grupo uma imagem do Cristo Redentor, mostrando a beleza do cartão postal a amigos. "Enfia o Cristo no c*", teria comentado Carlos a assessores depois de ver a foto. Duas pessoas que presenciaram a cena confirmaram.

