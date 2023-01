Reprodução/Twitter Bolsonaristas invadem congresso nacional

Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) querem Intervenção Federal em Brasília neste domingo (08), enquanto há invasão golpista na Praça dos Três Poderes. Ao menos três ministros já procuraram a presidenta da corte, Rosa Weber e sugeriram, inclusive, que ela decrete a GLO (Garantia da Lei e da Ordem), para evitar que a situação piore.

A coluna conversou com um ministro do Supremo e ele confirmou que o caso é gravíssimo e é preciso que algo seja feito. "O governo do Distrito Federal não tem mais condições de cuidar da situação", diz. Para ele, é preciso que as Forças de Segurança Nacional e as Forças Armadas sejam acionadas para punir e prender os responsáveis pela invasão golpista.

Dentro do governo federal há quem defenda também que haja a Intervenção Federal e que a PF e o Exército seja usado para retirar os golpistas. Há quem acredite que a Polícia Militar do Distrito Federal foi omissa e terá de ser responsabilizada, assim como o governador Ibaneis Rocha (MDB), que não teria se preparado para um evento desse porte.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Araraquara, no interior de São Paulo, mas segue monitorando o caso. Ele tem entrado em contato com o ministro da Justiça Flávio Dino (PSB) para ser informado sobre cada detalhe da situação. Dentro do governo federal há uma convicção de que houve conivência da Polícia Militar e que isso terá de ser punido.

No STF a ordem é agir. A ministra Rosa Weber já entrou em contato com outros ministros e eles planejam uma resposta rápida e forte para resolver a questão. "Terá de haver prisão, inclusive de políticos e empresários. Não iremos nos silenciar", revela um ministro. Questionado sobre o risco à democracia, ele é claro. "Claro que existe, mas não vamos permitir que haja um golpe contra a democracia brasileira. Agiremos rápido e vamos prender e punir quem quer que seja", revela.