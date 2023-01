José Cruz/Agência Brasil - 01.01.23 A Primeira-dama, Janja, e Lula durante jantar com autoridades internacionais no Itamaraty

A primeira visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a um país amigo tem sido alvo de briga nos bastidores, com direito até a negociações no dia da posse, ontem (1º). Representantes dos EUA e da Argentina fizeram chegar ao petista que querem recebê-lo como o primeiro país a abrir o leque da presença do brasileiro em países parceiros.

Segundo fontes ouvidas pela coluna, o próprio presidente argentino Alberto Fernández, avisou Lula que quer ampliar as relações entre os dois países já no primeiro trimestre de 2023. "Alberto avisou Lula que está com tudo preparado para receber o presidente ainda em janeiro, inclusive na primeira quinzena, se for do interesse do Brasil", contou um ministro do governo.

Por outro lado, a Argentina não é o único país que quer receber Lula antes do dia 20 de janeiro. A comitiva da Casa Branca, presente na posse no Palácio do Planalto mandou um recado de Joe Biden ao presidente. O líder dos EUA quer o petista no país logo no início do mandato, antes de visitar qualquer outra região. "A intenção é fazer um grande anúncio em defesa do Meio Ambiente, com os EUA apoiando o Brasil. Seria uma espécie de recado ao mundo", conta um assessor.

O caso chamou a atenção de políticos do entorno de Lula durante a posse. Porque, embora não tenha havido nenhuma discussão, quem estava mais atento notou uma disputa entre os dois países pela resposta definitiva do presidente brasileiro. O mandatário, porém, não confirmou qual será sua primeira visita, embora tenha confirmado aos dois que aceita o convite para visitá-los ainda nas primeiras semanas de mandato.

Entre funcionários das Relações Exteriores, porém, há um consenso que Lula não vai visitar dois países no mês de janeiro porque há muitas decisões a serem tomadas no pontapé inicial do mandato. Está prevista, no entanto, uma reunião entre o presidente e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para tratar do tema.

Embora o convite de Biden seja considerado fundamental, do ponto de vista político, principalmente porque Jair Bolsonaro (PL) está hospedado nos EUA após deixar a presidência, petistas apostam que Lula deve ir primeiro na Argentina. Isso porque, o presidente costuma atender países vizinhos e pretende dar protagonismo à América Latina. "Seria um sinal importante de que o Brasil não vai abandonar os parceiros da América do Sul", diz uma fonte.

