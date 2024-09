André Lucena O nosso planeta já está dando sinais fortes de exaustão crescente





Este tipo de discussão é o tipo de debate que muitos não têm interesse em aprofundar por medo de afetar os lucros das empresas.

O nosso planeta já está dando sinais fortes de exaustão crescente, e o tempo para tomar as providências necessárias ecológicas está se esgotando rapidamente.

Em 1972, um relatório sobre os limites do crescimento já advertia a humanidade para os perigos do crescimento e do consumo exagerados e o consequente colapso ambiental decorrente desse consumo explosivo e sem limites ou freios.





Este consumo sem limites de terras, florestas, rios e recursos hídricos está se tornando explosivo e demonstrando o vínculo estreito entre níveis de consumo, inclusive de energia galopantes, e desastres naturais como vemos hoje diariamente.

Ao nomearmos o sistema capitalista como cerne do problema, devemos lembrar que, se não fizermos esta afirmação, ficará difícil enfrentar os desastres naturais, pois há uma relação de causa e efeito.

No seu livro Less is More: How Degrowth Will Save the World, Jason Hickel lembra que os princípios democráticos raramente operam na esfera da produção, em que as decisões são tomadas pelos que controlam o capital que têm por meta promover o consumo sem considerações pela destruição da natureza e pelo bem-estar geral.

Segundo Hickel, o objetivo da produção é maximizar e acumular lucro, e não preservar a natureza ou pensar no progresso social.

Na verdade, nos tornamos reféns desta lógica insana, porque mesmo se temos a capacidade tecnológica para reduzir as emissões de efeito estufa, o capital prefere investir em combustíveis fósseis, navios de cruzeiro e na aviação.

Há, hoje, um conflito entre o sistema capitalista e a realidade de destruição ambiental, que nos leva em todos os países a um impasse crescente.

Temos de buscar novos meios e modos de relações com a natureza.

Nos debates sobre a crise ecológica, este ponto - o consumo exagerado - tem de ser enfatizado para evitar o colapso dos sistemas biológicos.

O neoliberalismo de Reagan e Thatcher gerou maior riqueza para uma pequena parcela da população, que não quer abrir mão de seus privilégios e da ostentação dessa riqueza.

O crescimento sem limites está entrando em choque todos os dias com os recursos finitos do planeta.

Este crescimento sem limites em prol de uma minoria está aprofundando a desigualdade social mundial, com dois bilhões de pessoas vivendo na miséria.

A aceleração da destruição dos biossistemas em curso pode tornar a experiência capitalista um elemento destruidor, se não forem postos limites a essa busca desenfreada por lucros abusivos, e sempre em benefício de uma parcela extremamente reduzida da população.

Será necessário buscar outras formas de relações com a natureza menos destruidoras. Hoje, todos os países estão afetados por essa fúria em reduzir custos a todo preço, explorar cada vez mais os finitos recursos naturais e explorar mais o trabalho para incrementar os ganhos.