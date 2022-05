Divulgação Bispo Abner Ferreira

Você conhece alguém leal? Aquela pessoa que você tem certeza de que não vai te trair, que não é capaz de falar mal de você pelas costas? Se você tem uma pessoa dessa natureza por perto, saiba que esse é um privilégio de poucos. Gente assim está em falta no mercado.

Pessoas leais sempre cumprem suas promessas, são fiéis e dedicadas em suas amizades. Quem tem experiência com animais, sabe que a palavra lealdade está muito ligada ao cachorro, considerado pela maioria como o melhor amigo do homem. Ser leal significa primeiro ser fiel aos seus princípios e, consequentemente, às pessoas com quem se relaciona.

A lealdade é mais típica das pessoas sensíveis, detalhistas, que não gostam de expor seus sentimentos e que preferem ficar quietas no canto delas. No entanto, isso não significa que pessoas extrovertidas como os coléricos não sejam leais. A lealdade está relacionada aos valores de cada pessoa.

O conceito de lealdade no âmbito jurídico tem a ver com o princípio da boa-fé. Existe uma definição desta palavra em Direito Processual, que é a seguinte: “O elemento fundamental do princípio de probidade processual, que congloba sinceridade, franqueza, honestidade, veracidade e a ausência de temeridade, a serem guardadas pelas partes e seus procuradores na instauração e no curso da demanda”.

Existem algumas atitudes que revelam se uma pessoa é verdadeiramente leal. A primeira é que ela é honesta consigo mesma e suas ações refletem o que ela carrega dentro de si. E conhecer seus sentimentos, valores e propósitos é fundamental para isso.

A segunda atitude é respeitar os próprios sentimentos e se afastar do que não lhe faz bem. Também é primordial manter um diálogo aberto para ter sempre uma relação de confiança. Prometer apenas o que puder cumprir, assumir os próprios erros e estar sempre ao lado de quem se ama, como o tradicional “na saúde e na doença”, são atitudes que apontam para as pessoas leais.

Sabia que a lealdade é um dos atributos de Deus? Seu amor é fiel independentemente da nossa infidelidade: “mas o que se gloriar glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra; porque destas coisas me agrado, diz o Senhor”, Jr 9.24.

Tem um provérbio na Bíblia que diz: “Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra”, Provérbios 21.21. Que Deus te abençoe rica e abundantemente nesta semana.



