Divulgação Bispo Abner Ferreira

Você chega ao final do dia sem concluir a maioria das tarefas que tinha para fazer? Deixa para o dia seguinte e ainda leva trabalho para casa? Uma rotina assim gera sentimentos negativos como incompetência e baixa autoestima. Uma vida improdutiva é desgastante, porque isso lhe rouba o lazer e muito tempo de qualidade.

Ser produtivo é começar e terminar, é usar o tempo ao seu favor, é trabalhar com inteligência. Se eu posso usar o carrinho de mão, por que carregar uma pilha de blocos uma por uma? É estabelecer um alvo e buscar rotas que te levem a ele, sempre se desviando dos atalhos. Ser produtivo é, acima de tudo, gerar efeito naquilo que se dispõe a fazer todos os dias. É ter propósito !

Palavras como tempo, organização, foco e planejamento, fazem sentido para você no dia a dia? Pois para uma pessoa produtiva, sim. A gestão do tempo, por exemplo, impede que você passe o dia recebendo demandas sem conseguir executá-las na totalidade. Por isso, é muito importante que você descubra quais objetos de distração estão sabotando sua produtividade. Redes sociais? WhatsApp? Salinha do café? Existem coisas que você pode simplesmente eliminar e outras que você precisa reservar um tempo específico.

Para a maioria das pessoas, guardar todas as responsabilidades diárias na cabeça não é uma tarefa fácil. E uma forma de organização é sempre anotar as pendências toda vez que se lembrar delas. Hoje em dia, além das tradicionais agendas, existem planners, bloco de notas do computador, celular e diversos aplicativos com esse objetivo. Vai ser ainda melhor se você conseguir anotar as tarefas do dia seguinte antes de dormir para economizar tempo e acordar com a mente mais direcionada.

Outra coisa importante é identificar o período do dia em que você é mais produtivo. Manhã, tarde, noite e até de madrugada... vai depender do seu estilo de vida. Essa ferramenta de autoconhecimento vai tornar sua jornada mais leve. E dê atenção às pausas. Se forem curtas e no momento certo serão fundamentais para que você consiga trabalhar períodos mais longos sem se esgotar.

No meio de todas as atividades que você tiver, em vez de fazer malabarismo para tentar resolver tudo ao mesmo tempo, separe as atividades e faça uma coisa de cada vez. Quando menos esperar, a lista terá acabado. Existe uma frase que diz: “Melhor feito, que perfeito”. Jamais deixe que o perfeccionismo exacerbado te impeça de começar alguma coisa.

A produtividade não está relacionada apenas ao trabalho, mas à vocação, ao chamado, ao propósito de vida de cada pessoa. No dicionário, a palavra produtivo pode ser definida também como frutífero. A Bíblia registra um discurso de Jesus que nos fala sobre a responsabilidade de frutificar: "Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta; e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda” (João 15.1-2). Deus espera que a sua vida seja frutífera, porque são esses frutos que vão alimentar outras pessoas. No que está o nosso propósito de vida, se não o de servirmos uns aos outros? Que Deus te abençoe!