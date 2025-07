Você já olhou para o céu de noite e se perguntou como as estrelas foram parar alí? No episódio desta semana do podcast "O iG foi pro Espaço" , vamos olhar para esses pontos luminosos de um jeitinho diferente. Pra falar sobre o assunto, convidamos Marcelo Rubinho, astrofísico e supervisor de Astronomia e Ciências do Planetário.

Imagem: acervo pessoal Marcelo Rubinho é astrofísico e supervisor de Astronomia do Planetário Ibirapuera.





Pode parecer surpreendente, mas estrelas, assim como nós, possuem um ciclo de vida. Sim, elas nascem, crescem e morrem. Mas, diferente dos seres humanos, elas deixam rastros que podem formar novos sistemas planetários. É uma espécie de ciclo estelar sem fim. Eu não estaria aqui escrevendo essa matéria e vocês não estariam aqui lendo esse texto, se uma estrela não tivesse colapsado há 4,5 bilhões de anos.

Imagem: reprodução/ MAS Representação do ciclo de vida de uma estrela como o Sol, da formação à morte.





Chega a ser meio poético, mas é a pura verdade! No sexto episódio do nosso quadro, você vai entender por que estudar o nascimento, a vida e a morte das estrelas não é só um papo puramente científico. É quase como uma conversa filosófica que busca entender de nós viemos.

E olha que não faltam ganchos! Nessa semana, o Very Large Telescope (VLT), operado pelo Observatório Europeu do Sul (ESO), no Chile, detectou um planeta recém-nascido. Ele foi observado em plena formação, esculpindo braços de poeira ao redor de uma estrela jovem a 440 anos-luz da Terra. Essa imagens mostraram um registro raro do nascimento de um novo planeta. Um processo rápido, em termos astronômicos, e difícil de ser flagrado com tanta clareza.

Imagem: ESO/F. Maio et al./T. Stolker et al./ ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/N. van der Marel et al À esquerda, possível planeta em formação; à direita, braços de poeira esculpidos ao redor da estrela HD 135344B.





Esse planeta moldou um disco de poeira e gás ao seu redor, fenômeno esse que aconteceu exatamente com os corpos que formaram o nosso próprio Sistema Solar. É observando essas novas descobertas, que conseguimos ter cada vez mais certeza de como viemos parar aqui.









O episódio dessa quarta vai ser o lugar perfeito para você entender como se formam os sistemas planetários, como as estrelas nascem e o que acontece quando elas morrem.



Aliás! Quer um spoiler? O Sol também vai morrer um dia! Mas calma que a gente te conta tudo amanhã, sem alarde, prometo.

