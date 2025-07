FreePik Julho e agosto vão ter dias mais curtos do ano; entenda





Desde 2020, a Terra tem apresentado um comportamento fora do padrão: sua rotação está ligeiramente mais rápida durante determinados períodos do ano. Agora, entre j ulho e agosto de 2025, esse fenômeno se repete pela quinta vez consecutiva, encurtando a duração dos dias em milissegundos.

De acordo com a plataforma Time and Date, esta quarta-feira (9) marcará o início de três dias particularmente curtos. A previsão é que a rotação da Terra seja 1,30 milissegundo mais veloz do que o normal, com novas acelerações previstas para 22 de julho e 5 de agosto. Os cálculos têm como base dados do Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra (IERS) e do Observatório Naval dos EUA.

O que interfere na rotação do planeta?

A Terra leva pouco mais de 365 dias para completar sua volta ao redor do Sol (translação), girando simultaneamente sobre seu próprio eixo (rotação). No entanto, a duração de um dia já foi muito diferente: registros geológicos sugerem que, em épocas remotas, os anos continham de 372 a até 490 dias, o que indica dias mais curtos do que as atuais 24 horas.

Diversos fatores influenciam a velocidade da rotação terrestre. Mudanças climáticas, deslocamentos internos do planeta, terremotos e até o nível dos oceanos podem interferir. Mas o principal agente é a interação gravitacional com a Lua. À medida que o satélite natural se afasta da Terra, o movimento rotacional tende a desacelerar, em média, 1,8 milissegundo por século.

FreePik Terra e sol





Para medir essas variações quase imperceptíveis, os cientistas usam relógios atômicos ultrassensíveis. Quando necessário, eles inserem "segundos intercalares" para manter o tempo civil sincronizado com o tempo astronômico. Desde 1972, 27 desses segundos foram adicionados. Entretanto, desde 2016 não houve mais necessidade de ajustes, e o IERS já indicou que 2025 também não exigirá essa correção.

O menor dia do ano está chegando

O atual ciclo de aceleração começou em 2020, ano em que foram registrados os 28 dias mais curtos desde 1960. Em 2024, um novo recorde foi estabelecido com um dia 1,66 milissegundo mais rápido que o padrão de 86.400 segundos. Para este ano, espera-se que em 22 de julho o dia seja 1,38 milissegundo mais curto, e que em 5 de agosto (o dia mais curto de 2025) a redução chegue a 1,5 milissegundo.

FreePik Terra vista da lua





A explicação para essas variações ainda não é definitiva. Especialistas acreditam que o movimento da Lua próximo ao equador terrestre pode intensificar a força das marés e influenciar na rotação. No entanto, a origem exata da recente aceleração segue um mistério.

Em entrevista à revista Discover em 2021, o físico Judah Levine, do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA, afirmou que essa aceleração não estava nos planos da ciência. Segundo ele, esperava-se uma desaceleração contínua da rotação, o que justificaria a inclusão constante de segundos intercalares.





Já Leonid Zotov, pesquisador da Universidade Estatal de Moscou, disse ao Time and Date que os modelos atuais de atmosfera e oceanos não explicam essa mudança.

“A maioria dos cientistas acredita que a causa esteja no interior da Terra”, afirmou. Mas, por enquanto, essa hipótese ainda carece de comprovação.