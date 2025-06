Reprodução/Instagram No dia 06 de junho, Laysa, de 22 anos, afirmou, em suas redes sociais, que fará parte de um voo tripulado rumo ao espaço, com a Titans Space

COMO ASTRONAUTA PELA TITANS SPACE E ESCLARECIMENTO DA EMPRESA DIANTE DAS DISTORÇÕES E ESPECULAÇÕES FALSAS DE QUE A NASA TERIA ALGUMA COISA HAVER COM A SELEÇÃO DE ASTRONAUTAS DE UMA EMPRESA PRIVADA:

Sobre a Seleção para Missão Espacial Privada com Titans SpaceAos veículos de comunicação, públicos de interesse e sociedade em geral:Venho por meio desta nota prestar esclarecimentos sobre informações distorcidas que têm circulado na mídia e redes sociais referentes ao meu anúncio de seleção para missão espacial privada.

No dia 5 de junho de 2025, anunciei em minhas redes sociais minha seleção pela Titans Space para participar do voo inaugural da empresa, previsto para 2029, como parte da Classe de 2025. Este foi meu único e exclusivo pronunciamento sobre o assunto.Em momento algum mencionei a NASA como responsável por esta seleção.

Uma alegação completamente falsa surgiu posteriormente, através de uma nota de repúdio especulativa, afirmando erroneamente que eu teria declarado que a NASA foi responsável pela minha seleção para o voo da Titans Space de 2029. Esta informação é FALSA. O texto original do meu anúncio permanece inalterado e pode ser verificado - não existe nenhuma outra versão. Embora o Instagram possa mostrar que o POST foi "editado", o CONTEÚDO DO TEXTO nunca foi alterado, e o próprio Instagram pode VERIFICAR isso através de seu histórico de edições. No meu anúncio, deixei absolutamente claro que:

● A seleção foi feita pela Titans Space (empresa privada)

● A missão é privada

● A única menção à NASA refere-se ao comandante da missão, BillMcArthur, comandante do voo previsto para 2029, astronauta veterano da NASA

Com base nesta alegação infundada, veículos de comunicação começaram a questionar a NASA sobre a missão PRIVADA prevista para 2029 que eu anunciei em minha publicação, onde mencionei EXPLICITAMENTE ter sido SELECIONADA PELA empresa Titans Space - uma seleção que eu nunca afirmei ter sido feita pela agência espacial.Para deixar absolutamente claro o absurdo da situação:

● O que eu disse: Fui selecionada pela Titans Space (empresa privada) para voo privado.

● O que especularam falsamente: Que a NASA foi responsável pela seleção dos astronautas privados de uma empresa privada.

● O que a imprensa perguntou à NASA: Se eu fui selecionada por eles para ir ao espaço em 2029 e se sou funcionária deles

● A resposta óbvia da NASA: Não, ela não faz parte do nosso quadro de astronautas e não é funcionária da NASA.

É evidente que se você pergunta à NASA sobre algo que uma empresa privada fez, e que eu sempre deixei claro ter sido SELECIONADA por essa empresa privada, eles vão responder que não têm envolvimento ou que não faço parte do programa espacial deles - e estão completamente certos, porque faço parte de um programa espacial privado.

A NASA está absolutamente correta em desmentir uma alegação falsa que afirmava serem eles os responsáveis pela minha seleção para um PROGRAMA ESPACIAL PRIVADO previsto para 2029 - alegação esta, que foi fabricada com base numa especulação infundada sobre um voo privado da Titans Space.

Minha relação com programas da NASA sempre foi transparente:

● Participei do NASA L'SPACE Program em 2023, especificando diretamente o que era o programa e deixando claro em minha postagem de 23 de maio de 2023 que se tratava de um programa educacional, não de um trabalho.(Link da postagem de anuncio do meu envolvimento com o programa, no Instagram:)

● Fui selecionada como Project Investigator pelos próprios organizadores do NASA L'SPACE Program. Minha ideia, dentre as ideias dos demais integrantes da equipe (que inclusive alguns tinham mestrado ou já trabalhavam na indústria aeroespacial), foi selecionada para ser trabalhada pela equipe. Títulos de formação não importam mais do que os critérios que eles usam para selecionar as ideias que cada equipe do programa vai desenvolver e, portanto, mais uma vez, deixo claro que eles selecionaram e podem confirmar a veracidade dessas informações e que fui designada como Project Investigator durante o programa.

● Especifiquei claramente o nome e natureza de cada programa ao fazer meus anúncios, como pode ser verificado em posts anteriores no meu Instagram, sobre o Advanced Space Academy - Expedition 36 e o NASA L'SPACE Program(Post do dia)Todas essas informações são verificáveis nos registros oficiais dos programas.

É fundamental distinguir:

● Programas da NASA ≠ Seleção de astronautas da NASA ou seleção de funcionários da NASA

● Missões espaciais privadas ≠ Missões da NASA

● Empresas privadas ≠ Agências governamentais

Solicito respeitosamente aos veículos de comunicação:

1. Verificação das fontes primárias antes da publicação, tanto sobre o que falei no meu anuncio, quanto sobre as minhas conquistas;

2. Correção das informações distorcidas já publicadas;

3. Checagem do conteúdo original dos meus anúncios de projetos ou treinamentos;

4. Oportunidade de esclarecimento antes de futuras publicações.

A propagação de informações falsas criou uma polêmica baseada em premissas incorretas. Mantenho-me à disposição para esclarecimentos adicionais e reafirmo meu compromisso com a transparência em todas as minhas comunicações.

Laysa Peixoto Sena Lage Dia 15 de Junho, 2025.

Para verificação dos fatos mencionados:

● Post original de anúncio do voo:



● Post original que menciono minha seleção para o programa de criação de tecnologias da NASA(post em que deixo claro que o programa não era um trabalho, apesar de ter sido escolhida para liderar o Team 31 na minha ideia que foi selecionada pela NASA, que era um passo importante rumo ao sonho de trabalhar na agência no futuro: Post feito em 23 de maio de 2023:









● Post mencionando o treinamento de astronauta análogo Advanced Space Academy - Expedition 36, realizado no U.S. Space and Rocket Center e Marshall Space Flight Center, Huntsville, Alabama. ( Post realizado em 21 de julho de 2022)





● Confirmação Titans Space: Neal Lachman, Titans Space CEO



NASA L'SPACE Program: LSPACE@asu.edu

Fui selecionada como Project Investigator pelos próprios diretores do NASA L'SPACE Program (INFORMAÇÃO VERIFICÁVEL DIRETAMENTE COM O PROGRAMA L'SPACE). Minha ideia foi escolhida dentre as propostas dos demais integrantes da equipe - que incluía pessoas com mestrado e profissionais já atuantes na indústria aeroespacial - mesmo eu ainda cursando graduação na Manhattan University (onde recebi bolsa de estudos no segundo semestre de 2023). O programa NASA L'SPACE pode confirmar a veracidade dessas informações e que fui oficialmente designada como Project Investigator durante o programa.



● Especifiquei claramente o nome e natureza de cada programa ao fazer meus anúncios, como pode ser verificado em posts anteriores no meu Instagram, sobre o Advanced Space Academy - Expedition 36 e o NASA L'SPACE Program(Post do dia)

Certificado de participação no minicurso “O método científico e o número mínimo de unidades dimensionais para medir tudo”, com carga horária de 10 horas, realizado em julho de 2021. Divulgação / Defesa de Laysa Peixoto Certificado de participação no minicurso “Introdução à relatividade especial e geral”, com carga horária de 16 horas, realizado entre março e abril de 2021. Divulgação / Advogada Laysa Peixoto Certificado de participação na seletiva da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica para as competições internacionais de 2021. Divulgação / Defesa de Laysa Peixoto Certificado referente ao minicurso “Um passeio pela astrofísica – destino: buraco negro”, promovido pelo ICTP-SAIFR, com carga horária de 7 horas. Divulgação / Laysa Peixoto Certificado de participação no minicurso “Investigando o mundo quântico: de átomos a sólidos”, com carga horária de 10 horas, realizado em maio de 2021. Divulgação / Defesa de Laysa Peixoto Certificado de participação na 22ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), realizada em maio de 2019. Divulgação / Defesa de Laysa Peixoto Certificado de participação no minicurso sobre matéria escura promovido pelo ICTP-SAIFR, com carga horária de 18 horas, realizado entre março e maio de 2021. Divulgação / Defesa de Laysa Peixoto Certificado da 5ª edição do projeto educacional "Caça Asteroides MCTI", com reconhecimento à participação de Laysa na análise de imagens do Pan-STARRS e observações de objetos próximos à Terra. Divulgação / Defesa Laysa Peixoto Certificado do International Astronomical Search Collaboration (IASC) reconhecendo Laysa Peixoto Sena Lage por sua contribuição em observações de asteroides e análise de imagens do Pan-STARRS. Divulgação / Defesa de Laysa Peixoto Certificado de mérito emitido pelo MCTI em nome de Laysa Lage. Divulgação / Defesa de Laysa Peixoto Laysa Peixoto em foto tirada na "Estação Espacial Análoga Vogel SpaceLab", em abril de 2022. A estação oferece treinamentos educacionais com foco em atividades simuladas no contexto espacial. Divulgação / Defesa de Laysa Peixoto

