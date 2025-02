Reprodução O ferro, encontrado na natureza, é matéria-prima do aço





A partir da reimplantação de tarifas de 25% sobre importações de aço nos EUA, anunciadas pelo presidente Donald Trump nesta segunda-feira (10), o Brasil poderá ter impactos significativos. O país é um dos principais importadores do metal para os Estados Unidos.

Segundo o governo americano, a decisão busca fortalecer a indústria siderúrgica do país e reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros. Além do aço e alumínio, a dúvida que ficou na cabeça de muitos é se as taxas valem também para o ferro, e qual a diferença entre os dois insumos, tão utilizados nas indústrias automobilísticas e de construção civil.

Diferença entre aço e ferro

Apesar de ambos serem materiais conhecidos e utilizados para quase as mesmas finalidades, o aço e o ferro possuem estruturas, manuseamentos e resistências diferentes.

Enquanto o ferro é um elemento químico puro, encontrado na natureza, o aço é uma liga metálica criada em siderúrgicas a partir da junção do próprio ferro com carbono (presente no carvão). A maior parte do aço é composto de ferro, mas as porcentagens podem mudar de acordo com o objetivo do aço.

Diferenças no manuseio

Reprodução O ferro é o segundo metal mais abundante no planeta, perdendo apenas para o alumínio





Segundo a Cedisa, empresa que trabalha com aço há mais de 45 anos no mercado brasileiro, o aço foi criado para uma maior segurança em construções civis, por exemplo, por ser resistente à corrosão. Além de poder enferrujar, o ferro é um material muito pesado, o que complica no transporte e o torna menos maleável.

Por outro lado, suas características o indicam para materiais que necessitam ser mais pesados, como fundo de panelas, tampas de bueiros e na base de estruturas.

Porém, dependendo da composição do aço, ele pode ser mais forte e resistente que o ferro. A adição de carbono e outros elementos melhora a resistência à tração, a durabilidade e a resistência à corrosão. O aço pode ser moldado de diversas formas e suas propriedades podem ser ajustadas para diferentes aplicações, de acordo com a revista americana " The Engineering ToolBox ".

Por que taxar apenas o aço?

Reprodução/Sacchelli O aço é amplamente mais utilizado que o ferro





Por ser um material que precisa ser criado por indústrias e ser amplamente mais utilizado que o ferro, o aço se torna mais importante nos setores de importação e exportação dos países.





O aço é amplamente utilizado em construção civil, indústrias automotivas, fabricação de ferramentas, máquinas, utensílios domésticos, e muitos outros campos, devido à sua resistência, versatilidade e durabilidade. A qualidade da produção também pode variar de acordo com cada fornecedor.

A importação de ferro geralmente não é taxada da mesma forma que o aço porque ele é uma matéria-prima que ainda precisa ser processada e transformada em produtos de maior valor. Portanto, a tributação sobre o ferro poderia desencorajar a produção interna de aço — no caso, dos EUA, que aumentaram a taxa do aço justamente para fomentar a produção interna.