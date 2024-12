Observatório Europeu do Sul/M. Kornmesser Cometa negro, como imaginado por cientistas





A NASA anunciou a descoberta de mais sete “cometas negros”, objetos celestiais peculiares conhecidos há apenas dois anos. Ainda são bastante raros, na verdade, e há apenas 14 conhecidos — incluindo os sete encontrados agora!

Os “cometas negros” intrigaram os cientistas e a NASA , pois têm o visual de asteroide, mas se movimentam apenas como cometas. Por isso, causam curiosidade de astrônomos. Recentemente, a revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences publicou um artigo de Darryl Seligman , pós-doutorando na Universidade Estadual do Michigan, detalhando os astros diferenciados.

Descoberta de “cometas negros”

Os “cometas negros” foram percebidos, pela primeira vez, em 2016. A Nasa deduziu, no entanto, que era um asteroide e o chamou de 2003RM. Mas, ao analisar a trajetória durante os anos seguintes, ficaram intrigados com a movimentação dele, que não condizia com nenhum asteroide conhecido.

“Quando você vê esse tipo de perturbação em um objeto celeste, geralmente significa que é um cometa, com material volátil saindo de sua superfície, dando a ele um pequeno impulso”, explicou Davide Farnocchia , coautor do estudo, em comunicado.

Pensando se tratar de um cometa, começaram a investigar assim, mas “por mais que tentássemos, não conseguimos encontrar nenhum sinal da cauda de cometa. Parecia qualquer outro asteroide — apenas um ponto de luz”.

No ano seguinte, usando um telescópio especial cedido pela Nasa, Farnocchia descobriu outro objeto similar, mas este foi o primeiro corpo celeste descoberto, na história, que se originou fora do Sistema Solar.

A nova descoberta recebeu o nome de Oumuamua. O cientista disse: “Foi surpreendente de várias maneiras. O fato de que o primeiro objeto que descobrimos do espaço interestelar exibiu comportamentos semelhantes ao 2003RM tornou o 2003RM ainda mais intrigante”.

Em 2023, foram descobertos sete objetos astronômicos que se comportavam da mesma maneira - então, receberam um nome para designar um tipo próprio de corpo celeste: “Cometa negro.”

Tipos de cometa negro

Após entender que os cometas negros não são, na verdade, cometas ou asteroides típicos, puderam começar a estudar melhor e entender como esses funcionavam.

Existem dois tipos conhecidos de cometas negros

Cometas negros externos : parecidos com os cometas da família de Júpiter, têm órbitas elípticas e são maiores, chegando a ter centenas de metros de diâmetro. Comentas negros internos : ficam dentro do Sistema Solar interno (de Mercúrio a Marte), têm orbitas quase circulares, e são pequenos, com dezenas de metros de diâmetro.

“Esses cometas são uma nova potencial fonte para ter entregue os materiais à Terra que eram necessários para o desenvolvimento da vida”, afirma Seligman. “Quanto mais pudermos aprender sobre eles, melhor poderemos entender seu papel na origem do nosso planeta”.