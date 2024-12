Divulgação/CNPEM Rogério Cezar de Cerqueira Leite foi homenageado pelo presidente Lula





O físico Rogério Cerqueira Leite , um dos mais destacados cientistas brasileiros, faleceu aos 93 anos em Campinas (SP). Doutor em Física pela Universidade de Paris e professor-emérito da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), ele também foi diretor geral do CNPEM (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais).

Cerqueira Leite teve uma carreira marcada por contribuições à ciência e à tecnologia no Brasil. Na Unicamp, ocupou os cargos de diretor dos Institutos de Física e Artes, além de coordenador geral das faculdades.

No CNPEM, comandou os Laboratórios Nacionais de Luz Síncrotron, Biociências, Bioetanol e Nanotecnologia, sendo nomeado presidente de honra da instituição.

O cientista foi homenageado com diversas honrarias, incluindo a Ordem Nacional do Mérito Científico (Classe de Grã-Cruz) e a Comenda da Ordem Nacional do Mérito da França.

Também acumulou contribuições acadêmicas notáveis, com cerca de 80 trabalhos publicados em revistas especializadas e 3.000 citações em estudos científicos. Ele também foi editor da Solid State Communications por 14 anos.

O CNPEM lamentou a morte do cientista, destacando sua liderança no desenvolvimento de instituições científicas no Brasil. O velório e o sepultamento ocorreram no Cemitério Flamboyant, em Campinas.

Rogério Cerqueira Leite também teve um papel ativo no setor empresarial e em conselhos estratégicos. Ele fundou empresas como a CODETEC e a CIATEC e participou de conselhos como o do CNPq, SBPC e FAPESP.





Além disso, foi membro do Conselho Editorial da Folha de S. Paulo e do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia.

Natural de Campinas, Cerqueira Leite era conhecido por sua atuação na comunidade científica e política, tendo recebido em sua casa personalidades como Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva.

Homenagens



O presidente Lula divulgou uma nota lamentando a morte do cientista. Ele destacou a contribuição do físico para a ciência no Brasil.



"Rogério Cerqueira Leite foi um dos nossos maiores cientistas e um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da pesquisa e avanços da ciência no Brasil. Engenheiro e físico, contribuiu ensinando, pesquisando e criando departamentos e centros de pesquisa em diversas universidades brasileiras, em especial na Unicamp.

Foi fundamental para a criação do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM. Teve forte atuação também na formatação e defesa das políticas para ciência e na defesa da democracia, de um estado forte e a favor da justiça social em nosso país.

Em 93 anos de vida deixou contribuições em tantas àreas, que seu legado continuará dando frutos e não será esquecido. Meus sentimentos aos familiares, amigos, alunos e admiradores de Rogério Cequeira Leite".

Nota do CNPEM



"Faleceu, neste domingo, 1 de dezembro de 2024, aos 93 anos, o Prof. Dr. Rogério Cezar de Cerqueira Leite, Presidente de Honra e Presidente do Conselho de Administração do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e uma das personalidades centrais para a consolidação e avanço da ciência, tecnologia e inovação no Brasil.

No início da década de 80, o Prof. Cerqueira Leite teve papel decisivo para viabilizar o projeto e a construção da primeira fonte de luz síncrotron do Hemisfério Sul, que veio a se tornar o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) e o início da criação do CNPEM.

Ao defender e influenciar o projeto e a construção da primeira fonte de luz síncrotron do Hemisfério Sul, o Prof. Cerqueira Leite já vislumbrava mais do que o estabelecimento de um grande equipamento de pesquisa no País.

Nomeado para presidir o Conselho de Administração no início desta empreitada, seus direcionamentos miraram o fortalecimento da capacitação científica no Brasil, a qualificação de pessoas, a busca por soluções criativas, economicamente viáveis, inovadoras e eficazes, em parceria com a indústria e núcleos de pesquisa nacionais.

Prof. Rogério liderou estratégias e decisões que resolveram desafios técnico-científicos e de gestão, até então inéditos no Brasil, intrínsecos a projetos audaciosos.

Prof. Cerqueira Leite acreditava que era possível projetar e construir equipamentos científicos competitivos no Brasil, apesar do ceticismo de parte da comunidade acadêmica e das crises econômicas e políticas. Sirius – o novo acelerador de elétrons brasileiro e maior projeto da ciência nacional – de diferentes formas, materializa suas convicções.

Para além da física e engenharia de aceleradores, Prof. Rogério endossou a criação de outros Laboratórios Nacionais no CNPEM, apoiando avanços nas áreas de biociências, nanotecnologia e biorrenováveis. Idealizou a Ilum – Escola de Ciência do CNPEM, um curso de bacharel em Ciência e Tecnologia, que adota um modelo educacional inovador e interdisciplinar.

O falecimento de Prof. Rogério Cezar de Cerqueira Leite é sentido com grande pesar por todos os colaboradores do CNPEM e, certamente, por grandes entusiastas da ciência, tecnologia e inovação do Brasil.

Em entrevista concedida ao Museu da Pessoa, publicada em 2022, Prof. Rogério atestou: “[…] velhos gostam de falar do passado, porque não têm futuro, mas eu sempre olho o futuro, apesar de ter tido uma vida satisfatória etc. e tal, eu trabalho para o futuro.”. “Com respeito e reverência ao legado de Cerqueira Leite, o CNPEM reafirma seu compromisso com a vanguarda do desenvolvimento científico e tecnológico e espera que todos seus colaboradores sigam engajados com a construção de um futuro melhor, inspirados pela audácia tão característica do Prof. Rogério”, comentou com pesar o Diretor-Geral do CNPEM, Antonio José Roque da Silva.

Importante destacar que o legado de Cerqueira Leite vai muito além da história do CNPEM. Sua formação acadêmica, o apreço pelas mais diversas formas de artes e seus posicionamentos públicos sobre temas estratégicos para o País, promoveram importantes debates, conquistas e influenciaram diferentes esferas da academia e da sociedade – como pode ser conferido no resumo de sua biografia profissional posta abaixo.

Com respeito e reverência ao legado de Cerqueira Leite, o CNPEM reafirma seu compromisso com a vanguarda do desenvolvimento científico e tecnológico e espera que todos seus colaboradores sigam engajados com a construção de um futuro melhor, inspirados pela audácia tão característica do Prof. Rogério”.