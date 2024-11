Pixabay Os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos

Uma mulher que caminhava pelo Parque delle Orobie Valtellinesi , na Lombardia , norte da Itália , descobriu por acaso um sítio pré-histórico anterior ao surgimento dos dinossauros, com rastros de anfíbios e répteis, mas também com marcas de plantas, sementes e até gotas de chuva.

A descoberta da excursionista Claudia Steffensen , que só foi possível devido ao derretimento das geleiras nos Alpes em função do aquecimento global, revelou traços de vida que remontam a 280 milhões de anos atrás, período anterior ao surgimento dos dinossauros.

Os cientistas reconheceram pegadas de tetrápodes (répteis e anfíbios) e invertebrados (insetos e artrópodes) pertencentes ao final da Era Paleozoica.

"Naquela época, os dinossauros ainda não existiam, mas as maiores pegadas encontradas sugerem dimensões consideráveis, com cerca de dois a três metros de comprimento", explica o paleontólogo Cristiano Dal Sasso, que participou da análise. Além disso, no local foram encontrados rastros fossilizados de pelo menos cinco espécies diferentes de animais, o que permitirá realizar reconstruções paleoecológicas precisas.

"As pegadas foram feitas quando arenitos e xistos ainda eram areia e lama encharcadas de água perto das margens de rios e lagos, que secavam de acordo com a estação do ano", revela o geólogo Ausonio Ronchi, também envolvido na pesquisa.

"O sol de verão, secando aquelas superfícies, endureceu-as a tal ponto que o regresso da água não apagou as pegadas, pelo contrário, cobriu-as com argila nova, formando uma camada protetora", acrescenta.

Já o icnólogo Lorenzo Marchetti comenta que "a granulação muito fina dos sedimentos, agora petrificados, permitiu a preservação de detalhes impressionantes, como as marcas das pontas dos dedos e da pele da barriga de alguns animais".

"A forma e o tamanho dos vestígios indicam uma qualidade de preservação e uma notável paleobiodiversidade, provavelmente superior à observada em outros sítios lombardos da mesma idade geológica", diz Marchetti.