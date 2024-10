Reprodução/ Instagram Arco-íris de fogo no céu do Piauí





Um “arco-íris de fogo” surgiu no céu do Piauí, em Picos, cidade a 311 quilômetros de Teresina. O fenômeno foi capturado em vídeos dos moradores. Mas, o que exatamente aconteceu?

A verdade é que o arco-íris de fogo é um fenômeno raro, mas não inédito, que precisa de condições específicas para acontecer. Saiba mais abaixo:

O que é arco-íris de fogo?

O princípio do arco-íris de fogo é igual ao que conhecemos: a luz se dividindo. Porém, neste caso, ela o faz diretamente nos cristais de água de uma nuvem chamada cirro, feita de gelo e com aparência diferenciada.





Para o fenômeno acontecer, então, são necessárias diversas combinações específicas: a luz solar atingir o gelo de uma maneira certeira, em um ângulo específico - e com o sol posicionado a 58 graus acima do horizonte, pelo menos, e que a nuvem esteja na posição ideal.

Refletindo em gelo, então, o fenômeno apresenta as cores do arco-íris de maneira muito mais forte, gerando impressão de fogo no céu.

O que é nuvem cirro?

O arco-íris de fogo acontece somente com as nuvens cirros; estas se formam a mais de 10 quilômetros de altura no céu e em temperaturas abaixo de 0°C. Ela é feita de gelo que, com os ventos fortes, fica com aparência de novelos de fios finos.