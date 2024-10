ESO/M. Kornmesser/Handout via REUTERS Barnard b não é um bom candidato para a vida, já que sua temperatura superficial é de aproximadamente 125 ºC

Os astrônomos encontraram um novo candidato para pesquisar sobre a vida fora da Terra . Trata-se do Barnard b , um planeta rochoso, 40% menor e com diâmetro estimado em três quartos do tamanho do nosso (cerca de 9.700 km).

Barnard b está orbitando a estrela Bernard , uma anã vermelha a cerca de 6 anos-luz de distância, é a estrela mais próxima (que não orbita com outras estrelas) da Terra depois do Sol . Em comparação com o universo, ela é uma vizinha do nosso planeta.

O astrônomo Jonay González Hernández , do Instituto de Astrofísica de Canárias, em Tenerife, Espanha, garante que a nova descoberta “é um dos planetas menos massivos já encontrados”.

O cientista também é o principal autor do estudo publicado nesta semana na revista Astronomy & Astrophysics.

Mais parecido com Mercúrio do que com a Terra

A estrela de Barnard é muito menor e menos luminosa que o Sol , e sua proximidade com a Terra desperta grande interesse entre os astrônomos que buscam exoplanetas potencialmente habitáveis. No entanto, Barnard b não é um bom candidato para a vida, já que sua temperatura superficial é de aproximadamente 125 ºC, tornando-o extremamente quente. Além disso, o planeta orbita sua estrela em apenas três dias terrestres, estando muito mais próximo dela do que Mercúrio está do Sol.



Apesar disso, os pesquisadores indicam "fortes indícios" de outros três planetas orbitando a estrela de Barnard, que podem ser melhores candidatos a abrigar vida. Esses possíveis exoplanetas são rochosos, menores que a Terra, e variam entre 20% e 30% da massa do nosso planeta.

A esperança é que pelo menos um deles esteja localizado na "zona habitável", onde as condições permitem a existência de água líquida.

Encontrando o nosso “vizinho”

A descoberta de Barnard b foi feita usando o instrumento Espresso, instalado no Very Large Telescope, no Chile. Se os outros três planetas forem confirmados, a estrela de Barnard será a única estrela conhecida com um sistema multiplanetário composto inteiramente por planetas menores que a Terra.

A estrela de Barnard, apesar de ser uma anã vermelha, é considerada estável e tranquila, o que torna a busca por planetas habitáveis ao seu redor ainda mais promissora.

As estrelas do tipo anãs vermelhas são as mais comuns de encontrar na Via Láctea, e, por serem pequenas e frias, seus planetas orbitam muito mais próximos, facilitando a detecção de exoplanetas de baixa massa.



"Por ser tão fria e pequena, ela é bastante tênue, o que torna sua zona habitável muito mais próxima da estrela do que no caso do Sol. Ela também é uma estrela muito silenciosa. Embora algumas anãs vermelhas apresentem explosões muito frequentes, a estrela de Barnard não faz isso", comenta Alejandro Suárez, strônomo do Instituto de Astrofísica de Canárias e coautor do estudo.

Apesar de estar na nossa vizinhança, ainda não há possibilidade de fazer uma viagem interestelar para uma visita. Estudos, porém, apontam para o potencial de explorar a estrela de Barnard e seus planetas no futuro, talvez como um dos primeiros destinos em missões de exploração fora do nosso sistema solar.

