Cientistas anunciaram que o cometa luminoso C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas passará próximo à Terra em outubro, sendo que o ponto alto de seu percurso deverá acontecer no próximo dia 9, quando seu pico de luminosidade poderá superar o do planeta Vênus .

"O entusiasmo por este corpo celeste foi quase imediato", comentou o astrofísico Gianluca Masi, diretor científico do projeto "Telescópio Virtual", que mostrará em diversas ocasiões a passagem do cometa ao vivo.

A primeira transmissão está marcada para acontecer em 9 de outubro, às 18h45 (hora italiana), no site do projeto.

"No início de outubro, a posição [do cometa] quase exata na linha Terra-Sol poderá deixá-lo ainda mais brilhante, graças ao efeito físico conhecido como 'forward scattering', que na prática, a poeira presente no cometa reflete a luz solar para a frente, portanto, se um cometa passar entre nós e o Sol, seu brilho pode ser aumentado dezenas, centenas ou milhares de vezes", explicou.

O cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas já está visível no céu há cerca de 10 dias, especialmente no Hemisfério Sul. No entanto, as condições de observação em seu auge, em outubro, não devem ser as melhores: o cometa só será visível ao anoitecer e em uma posição muito baixa no horizonte.

"O que veremos dependerá do comportamento do astro", afirmou o astrofísico, que informou que em 12 de outubro, sua posição no céu será mais favorável, embora seu brilho já terá se reduzido.

