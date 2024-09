Pexels Alguns estudos sugerem que a galinha, de fato, veio antes do ovo

A revista Nature publicou um artigo revelando que, talvez, a galinha tenha vindo antes do ovo… Tecnicamente. Uma nova descoberta mostrou que alguns dos primeiros ancestrais das aves e répteis poderiam não colocar ovo — mas, sim, ter filhotes vivos nascendo diretamente.

A teoria mais aceita até hoje é que primeiro veio o ovo, e depois a galinha. Isso porque o animal seria descendente dos dinossauros , que há 340 milhões de anos já botaram ovos; mas as galinhas existem há apenas 50 milhões de anos.

Novos estudos

As descobertas indicam que os crocodilos e aves como conhecemos hoje vieram de ancestrais vivíparos (embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe). Michael Benton, professor na Universidade de Bristol, Inglaterra, e um dos principais responsáveis pelo estudo, disse à Nature:

“A análise evolutiva indica retenção prolongada de embriões e viviparidade à medida que os tetrápodes (vertebrados terrestres) conquistaram totalmente a Terra. [...] Essa proteção adaptativa dos pais deu a eles a vantagem sobre a desova dos tetrápodes anteriores."

Por isso, existe a possibilidade de que as galinhas venham de animais que davam à luz filhotes vivos, e não botavam ovos.

Os ovos vieram depois, provavelmente como processo evolutivo dos amniotas (embriões rodeados por membrana amniótica). A casca dura também é uma evolução.

Outra teoria, traçada em 2010, mostrava que a casca dura da galinha só pode ser formada por conta de uma proteína exclusiva da espécie — portanto, ela veio, realmente, antes do ovo.

