O planeta Terra ganhará uma “mini-lua” a partir do fim de novembro, de acordo com astrônomos especialistas da Universidade de Complutense de Madrid, na Espanha.

Os cientistas indicaram a aproximação de um asteroide que recentemente foi atraído pela gravidade da Terra e chegará na nossa órbita em 29 de setembro

O corpo recebeu o nome de 2024 PT5 (e o apelido de mini-lua) após ser identificado pelo Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) em agosto.

Visita curta

Estima-se que o asteroide passará pouco tempo na órbita terrestre. Ele deve durar 53 dias para completar a órbita que segue, e se desprenderá da Terra em 25 de novembro, de acordo com a revista científica Research Notes of the AAS.

Vamos poder ver mini-lua?

A mini-lua é realmente pequena: mede força de 10 metros de diâmetro. O mais provável é que o asteroide não chegue a ficar visível a olho nu, ou mesmo com telescópios não profissionais.

Pelo “caminho” que a mini-lua faz no universo, cientistas acreditam que o asteroide voltará a passar perto da Terra em novembro de 2025 e, de novo, em 2055.

