Reprodução/Twitter (@serjosoza) A superlua azul — que de azul não teve nada — iluminou o céu na noite de segunda-feira (19) em diversas cidades do Brasil

A superlua 'azul' (que na verdade, era alaranjada) iluminou a noite desta segunda-feira (19). O fenômeno acontece quando o satélite fica desta forma quando está no ponto mais próximo à Terra, o que o torna possível de ser observado a olho nu de diversas partes do país.

Segundo a agência espacial americana NASA, o fenômeno ficará visível durante três dias, até a noite da próxima quarta-feira (21).

Por estarem a até 90% de sua aproximação mais próxima da Terra, as superluas 'azuis' são as maiores e mais brilhantes luas cheias do ano.

Esta é a primeira de quatro superluas deste ano - as próximas estão previstas para setembro, outubro e novembro.

Veja fotos do evento pelo Brasil:

"Olha ela aí, já está surgindo", escreveu o internauta Reprodução/Twitter (@QSkrepec) A imagem captura a superlua azul próxima do seu tamanho máximo, elevando-se majestosa sobre o Templo de Poseidon, na Grécia. Reprodução/APOD NASA / Alexandros Maragos Apesar do nome, satélite fica com a coloração alaranjada Reprodução/@LiamCavalcante Superlua foi visível a olho nu em diversas partes do Brasil Reprodução/@_daguito "Espetáculo a super lua azul no meio do pão de açúcar", escreveu internauta Reprodução/@kelvim





