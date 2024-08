Reprodução Cratera em marte

Atualmente, Marte é um planeta 1.000 vezes mais seco do que o deserto mais seco da Terra. Há cerca de 3 bilhões de anos, Marte tinha grandes lagos e rios, mas, com o tempo, a atmosfera isolante do planeta se dissipou, levando a um congelamento global. Os lagos e rios marcianos evaporaram, mas algumas poças de água altamente salina conseguiram persistir, reduzindo o ponto de congelamento para cerca de -40 graus Fahrenheit. Isso se deve ao fato de que o sal dissolve-se facilmente na água, como se observa em oceanos e salinas na Terra.



Essas poças antigas poderiam ter abrigado formas primitivas e resistentes de vida, mas eventualmente, essas poças também desapareceram. No entanto, depósitos de sal, como os observados recentemente, permanecem como vestígios do passado aquático de Marte. Hoje, esses depósitos secos podem lembrar algumas formas familiares encontradas na Terra.

Valentin Bickel, cientista planetário da Universidade de Berna, na Suíça, comentou sobre a pesquisa: "É mais provável que esses depósitos de sal se formaram a partir de lagoas rasas de água ou salmoura que evaporaram sob o sol. As pessoas usam um método semelhante para produzir sal a partir de poças de água salina na Terra." Bickel liderou a pesquisa que foi publicada na revista Scientific Data.

Imagens capturadas pelo ExoMars Trace Gas Orbiter da Agência Espacial Europeia mostram esses depósitos de sal em roxo na superfície desértica de Marte. O satélite faz parte de uma missão para investigar se Marte já abrigou vida.