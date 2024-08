Reprodução: Renato Poltronieri Fenômeno foi visto no interior de São Paulo

A chuva de meteoros Perseidas marcou presença no céu de Nhandeara , no interior de São Paulo. O fenômeno atingiu o pico na segunda (12) e terça-feira (13) e foi registrado pela estação de um observatório de astronomia do município.



Foram observados até 300 meteoros durante a noite, no norte do país. No noroeste de SP, o inverno torna mais fácil a visibilidade do fenômeno . Veja fotos:

O fenômeno atingiu o pico na segunda (12) e terça-feira (13)





Os meteoros são fragmentos que entram na atmosfera a velocidades extremamente altas. Ao ter contato com os gases atmosféricos, eles se tornam incandescentes devido ao atrito. A grande maioria desses fragmentos é pequena e acaba se desintegrando antes de chegar à superfície da Terra.



“Esta chuva de meteoros eu a acompanho há muitos anos. Em 2015 ela foi linda, depois ficou fraca de novo e, este ano, foi legal. Ver eles ao vivo e observar o céu é fantástico. O inverno é a melhor época do ano para observar os astros e o céu", explica ao g1 o astrônomo amador, Renato Cássio Potrinieri.





As Perseidas

As chuvas de meteoros denominadas Perseidas acontecem todos os anos, na mesma época.

As chuvas de meteoros ocorrem quando o planeta atravessa um rastro de meteoros. O rastro é denominado de nuvem Perseida e se delonga até a órbita do cometa Swift-Tuttle. O nome vem porque é próximo à constelação de Perseu.

Todos os anos, acontecem a partir de julho, e vão até cerca de metade de agosto. Os picos costumam ser entre os dias 8 e 14 - dia 12 sendo o melhor para observação.

