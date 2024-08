Alexander Andrews/Unsplash Material genético de animais poderá ser preservado na Lua

Cientistas do Instituto Smithsonian, em Washington, nos Estados Unidos , propuseram a criação de um banco de dados genético de animais na Lua .

O objetivo da ideia, publicada na revista BioScience, é preservar a biodiversidade da Terra, principalmente de espécies em risco de extinção.

"É claro que isso não poderá ser realizado em pouco tempo, mas, sem dúvidas, é uma ótima ideia", disse à ANSA Andrea Viviano, do Instituto de Pesquisa do Ecossistema Terrestre, pertencente ao Conselho Nacional de Pesquisas da Itália.

A superfície lunar mantém uma temperatura constante de quase 200ºC negativos, o que é ideal para manter amostras celulares congeladas sem intervenção humana.

"Talvez leve anos ou décadas para termos as tecnologias necessárias para a realização deste projeto, mas acredito que estamos no caminho. A medida também exigirá uma colaboração global, ou seja, de todas as realidades políticas de modo transversal", acrescentou Viviano.

Ainda na Terra , alguns testes sobre a proposta foram realizados para verificar a sua viabilidade. Os pesquisadores também preveem embarcar testes de conservação de material genético a bordo da Estação Espacial Internacional, além do desenvolvimento de recipientes para preservar as amostras por mais tempo.

O italiano lembra que o planeta perde espécies animais a nível recorde, sobretudo em função de fatores como o aquecimento global e tensões geopolíticas.

