Nasa Planeta Terra





O afastamento da Lua da Terra, embora constante, está influenciando lentamente a duração do dia em nosso planeta. De acordo com estudos recentes da Universidade de Wisconsin-Madison, a Lua está se afastando da Terra a uma taxa de aproximadamente 3,82 centímetros por ano.

Há 1,8 bilhão de anos, a Terra completava uma rotação em cerca de 18 horas. No entanto, à medida que a Lua se distanciou, a duração do dia aumentou. Esse fenômeno é o resultado da interação gravitacional entre a Terra e a Lua, que afeta a rotação do planeta.

Os cientistas estudaram rochas com 90 milhões de anos para compreender melhor essa interação. Os dados indicam que, com a taxa atual de afastamento, a duração do dia na Terra pode chegar a 25 horas em cerca de 200 milhões de anos.

A interação entre a Terra e a Lua é complexa, impactando não apenas a rotação do nosso planeta, mas também diversos aspectos do sistema Terra-Lua. A Lua se afasta da Terra a uma taxa de aproximadamente 3,82 centímetros por ano, um processo mediado pela força de maré.

Essa força gravitacional da Lua provoca marés nos oceanos da Terra, criando um atrito com o fundo marinho. Esse atrito age como uma força de frenagem sobre a rotação da Terra, fazendo com que nosso planeta desacelere lentamente e transfira energia para a Lua, que se afasta gradualmente.





Estudos geológicos mostram que a rotação da Terra tem sido influenciada por esse processo ao longo de bilhões de anos. Por exemplo, há cerca de 620 milhões de anos, a duração do dia na Terra era de aproximadamente 21,9 horas, com base em registros de crescimento de corais e outras evidências geológicas.

Além disso, a mudança no momento angular devido ao afastamento da Lua também afeta o eixo de rotação da Terra, influenciando o clima e as condições ambientais ao longo do tempo.

Esse processo não se limita a alterações físicas, mas pode impactar os sistemas biológicos na Terra.

Nasa revelou imagens de uma novem de CO2 (dióxido de carbono) que se move sobre a Terra na última quarta-feira (24). Reprodução / Nasa As imagens foram capturadas por meio de um modelo que usa base de dados de diferentes satélites e é alimentando por supercomputadores. Reprodução / Nasa Movimentação da nuvem é impulsionada pelos padrões de vento e pela circulação atmosférica. Reprodução / Nasa No vídeo, é possível ver de quais países são as fontes que geram uma grande nuvem de dióxido de carbono que paira sobre a atmosfera. Reprodução / Nasa Como os dados foram coletados durante o verão do hemisfério sul, é possível ver mais pulsação nos trópicos e na América do Sul. Reprodução / Nasa





