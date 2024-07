ReproduçãoNasa NASA apresenta uma simulação chocante da emissão e captura de CO2

A Nasa revelou imagens de uma novem de CO2 (dióxido de carbono) que se move sobre a Terra na última quarta-feira (24). O registro mostra a novem "assombrosa", escura e verde, circulando pela atmosfera de janeiro a março de 2020.

As imagens foram capturadas por meio de um modelo que usa base de dados de diferentes satélites e é alimentando por supercomputadores. Segundo o órgão, a movimentação da nuvem é impulsionada pelos padrões de vento e pela circulação atmosférica.

No vídeo, é possível ver de quais países e as causas das fontes que geram uma grande nuvem de dióxido de carbono que paira sobre a atmosfera. China, EUA e o Sul da Ásia são os locais que mais geram nuvens.

Além disso, a névoa parece pulsar sobre a América do Sul. Segundo a Nasa, isso pode ser explicado por dois motivos: pelos ciclos dos incêndios, que normalmente se inflamam durante o dia e morrem à noite, e pela absorção e liberação de CO2 pelas plantas durante a fotossíntese.

Como os dados foram coletados durante o verão do hemisfério sul, é possível ver mais pulsação nos trópicos e na América do Sul, onde era a estação de crescimento ativa.

Aumento da poluição

O material da Nasa alerta para o aumento da poluição. O CO2 aumentou de aproximadamente 278 ppm (partes por milhão) em 1750 para 427 ppm (partes por milhão) em maio de 2024.

O CO2 é o principal gás que contribui para o efeito estufa e o aquecimento global. Os efeitos do seu excesso incluem tempestades mais intensas, incêndios florestais, ondas de calor e elevação do nível do mar.



Assista:

