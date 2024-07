Bros Pov/Fauna & Flora/reprodução Cena do crocodilo-siamês eclodindo





Em um desenvolvimento para a conservação do crocodilo-siamês (Crocodylus siamensis), 60 ovos desta espécie ameaçada de extinção eclodiram no Parque Nacional de Cardamom, no Camboja, no dia 18 de julho deste ano.

A revelação foi feita pela organização de conservação da natureza Fauna & Flora, que atua em conjunto com o governo cambojano em um projeto de reprodução em cativeiro do crocodilo-siamês.

A eclosão dos ovos foi importante, pois foi a primeira vez que ninhos com ovos eclodiram em locais onde a organização não havia reintroduzido previamente esses crocodilos como parte do projeto.

Este evento trouxe um sentimento renovado de esperança para biólogos e conservacionistas que trabalham no projeto para manter a espécie em seu habitat selvagem.

No final do século passado, os biólogos acreditavam que o crocodilo-siamês havia entrado em extinção. No entanto, em 2000, foram descobertos crocodilos desta espécie vivendo em habitats selvagens, o que impulsionou a criação de um projeto de conservação em 2012.

Desde então, 196 crocodilos foram devolvidos à natureza, e atualmente estima-se que existam cerca de 400 crocodilos-siamês vivendo em estado selvagem, além de outros em cativeiros.





Crocodilo-siamês

O crocodilo-siamês é encontrado no Sudeste Asiático, particularmente em países como Tailândia, Vietnã, Camboja, Laos e Indonésia. Esses crocodilos são de tamanho médio, geralmente atingindo entre 2 e 3 metros de comprimento, embora alguns possam chegar a 4 metros. Eles habitam principalmente rios de água doce, lagos e pântanos.

A espécie enfrenta diversas ameaças que a colocam em risco crítico de extinção. A principal delas é a destruição de seu habitat natural devido à expansão agrícola, construção de barragens e urbanização.

Além disso, a caça ilegal para obtenção de sua pele, utilizada na fabricação de produtos de couro, e a captura para o comércio de animais exóticos contribuíram significativamente para a diminuição de suas populações.

